A Busca l’ultimo saluto a Marina Daniele, insegnante alla scuola dell'infanzia di Centallo

Lutto a Busca per la morte di Marina Daniele, insegnante presso la scuola dell'Infanzia di Centallo.



Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Busca per la sua morte, a soli 45 anni, in seguito ad una malattia.



Per lei il lavoro era innanzitutto una passione. Sempre propositiva sulle varie attività da svolgere con i bambini, è ricordata con grande affetto e stima dalle colleghe. "Era come una boccata d’aria fresca o come il cinguettio degli uccellini al mattino: quella spensieratezza che accompagna, che ti salva anche nei momenti di sconforto".

Appassionata di attività manuali come il cucito e la pittura, vi si dedicava con entusiasmo e grande creatività, seguendo spesso corsi sulle attività espressive. Le sue erano delle vere e proprie opere d’arte, dai luminosi colori che rispecchiavano la sua anima.



Marina lascia la mamma Marilena, il papà Roberto, il fratello Paolo con Ilaria, la sorella Chiara con Michele, i nipoti Michele e Giorgio, gli amici e parenti tutti.



Il funerale avrà luogo oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio, alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Busca.