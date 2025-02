L’importanza della chirurgia maxillofacciale per il ripristino di funzionalità ed estetica del volto

Il volto è quella parte del corpo che permette a ognuno di noi di essere riconosciuto dal prossimo e di riconoscersi a propria volta. Su di esso costruiamo la nostra identità e il filtro che utilizziamo per rapportarci con il mondo esterno. Capita, purtroppo, che questo specchio di noi stessi subisca, in seguito a incidenti, malattie, aggressioni, cambiamenti drastici che ci portano a non riconoscerci più, a perdere il nostro senso di identità e appartenenza. È qui che entra in gioco in modo importante e decisivo la chirurgia maxillo-facciale, una branca della medicina e della chirurgia che si occupa di lesioni, malformazioni e malattie che interessano tutto il distretto viso-collo.

Trattandosi di parti così importanti, sofisticate e delicate, il loro trattamento e la loro ricostruzione richiedono elevate competenze e professionalità, oltre all'impiego di strumentazioni quanto più possibile sofisticate e aggiornate. Motivo per cui è importante, nel momento in cui si necessita di un'operazione di questo tipo, rivolgersi ai migliori chirurghi maxillo-facciali e ai migliori ospedali.

Chirurgia maxillo-facciale: di cosa si occupa

Quando si parla di chirurgia maxillo-facciale si fa riferimento a quella branca della medicina e della chirurgia che si occupa della diagnosi e del trattamento delle anomalie, dei traumi, delle lesioni che riguardano cranio, mascella, mandibola, viso, bocca e collo.

Il chirurgo specializzato in questa complessa branca della medicina può intervenire, sia su malformazioni congenite sia su danni causati da incidenti e patologie, al fine di ripristinare, da un lato, la funzionalità delle parti coinvolte e, dall’altro, l’estetica del volto. Tra le operazioni che può effettuare rientrano, a titolo d’esempio:

la correzione delle malformazioni del palato, della bocca e del volto (labbro leporino, palatoschisi);

(labbro leporino, palatoschisi); gli interventi di chirurgia ortognatica finalizzati alla correzione di malocclusioni;

finalizzati alla correzione di malocclusioni; la ricostruzione delle ossa facciali e mascellari a seguito di incidenti, malattie e altro;

a seguito di incidenti, malattie e altro; la diagnosi e il trattamento dei tumori del viso;

gli interventi di implantologia e chirurgia orale;

gli interventi di chirurgia estetica volti a migliorare l’aspetto del viso.

Quando è necessario sottoporsi a un intervento maxillo-facciale

Gli interventi chirurgici maxillo-facciali risultano fondamentali ogni qualvolta sia necessario ripristinare la funzionalità e l’aspetto delle varie parti del volto, del collo o della bocca. In particolare, si rendono indispensabili per chi:

ha subito gravi lesioni alle ossa o alle parti molli del volto;

è stato sottoposto a operazioni invasive per la rimozione di tumori a viso, collo, bocca;

a viso, collo, bocca; presenta gravi difetti di malocclusione che non possono essere corretti con l’utilizzo di apparecchi;

che non possono essere corretti con l’utilizzo di apparecchi; è affetto da malformazioni congenite che causano problemi a livello funzionale o estetico.

A chi rivolgersi

Chi deve sottoporsi a un intervento di chirurgia maxillo-facciale deve prestare attenzione alla scelta del medico e della struttura. È molto importante mettersi nelle mani di chirurghi specializzati e operanti in strutture all’avanguardia.