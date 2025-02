A Dronero il film con Servillo, Ficarra e Picone garibaldini

Sabato 22 febbraio, alle ore 21.00, e domenica 23 febbraio, alle ore 17.00 e 21.00, il cineteatro Iris di Dronero è lieta di proporre “L'abbaglio” di Roberto Andò, il nuovo bellissimo film che vede riuniti Toni Servillo e la coppia comica formata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Dopo aver condiviso il set de “La stranezza”, l'opera del 2022 dedicata a un già maturo Luigi Pirandello, i tre interpreti si ritrovano ora catapultati nel pieno del nostro Risorgimento.

Il film, infatti, girato in diversi luoghi della Sicilia, è ambientato nel 1860 e si svolge durante l'epopea dei Mille vista da diverse prospettive. Protagonisti sono il conte Orsini (Toni Servillo), ex ufficiale borbonico ora a capo delle giubbe rosse, il quale dovrà accettare una missione molto pericolosa per aiutare il suo generale Giuseppe Garibaldi (Tommaso Ragno) a conquistare Palermo. Sulla sua strada incontrerà due siciliani (Ficarra e Picone) tornati sull'isola con i garibaldini ma subito sfuggiti ai doveri militari per inseguire interessi personali. Un mix di riflessione e comicità in un film sincero che esplora una pagina fondamentale del passato italiano.