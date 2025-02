A Savigliano una serata di confronto sulle sfide che si aprono per l'Unione Europea con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca

Ad un mese dall'insediamento del 20 gennaio scorso, si susseguono gli "ordini esecutivi" e le esternazioni con cui il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump sta agendo sugli equilibri mondiali, non solo commerciali, ma soprattutto quelli politici in termini di intervento nelle principali aree di crisi e nelle alleanze, agendo su rapporti consolidati da decenni.

In collaborazione con APICE, l'Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa, ritorna la scuola di politica di Benecomune, proponendo una serata di confronto sulle sfide che si aprono per l'Unione Europea con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca.

Con l'intervento di Franco Chittolina, esperto dell'Unione Europea, forte dei suoi 25 anni di lavoro a Bruxelles presso le Istituzioni Europee, un dialogo aperto con il pubblico per riflettere sulle sfide ma anche se possa rappresentare in qualche modo una opportunità il cambiamento che sta imponendo alla politica estera il nuovo presidente americano.

Una serata moderata dai giovani di Benecomune, nel salone parrocchiale in piazza Pieve 8 a Savigliano, mercoledì 26 febbraio 2025 dalle ore 21. Come di consueto sarà disponibile una diretta streaming, ma l'invito è ovviamente alla partecipazione in sala per porre domande e alimentare il confronto.