Partecipazione delle ACLI provinciali cuneesi all'organizzazione della mostra-evento "Libera Azione"

Anche le Acli provinciali Cuneesi hanno partecipato attivamente all’organizzazione della grande mostra-evento inaugurata a Cuneo il 14 febbraio nel Salone d’onore del Comune, denominata “Libera Azione”, dedicata alla vita e alle opere del Maestro Umberto Mastroianni.

La mostra è curata dalla storica dell’arte Silvana Cincotti e da Andrea Vero, ed è stata organizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe – aps di Alba, in collaborazione con il Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni di Roma, presieduta dall’architetto Paola Molinengo Costa; la Fondazione Umberto Mastroianni di Roma; le ACLI aps della provincia di Cuneo; lo Studio Leonardo S.r.l. di Centallo; Corso Torino 18 di Alba e l’Arazzeria Scassa.

Numerosi volontari aclisti si sono dati disponibili per tenere aperta al pubblico la mostra, allestita al primo piano di Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi, 4 a Cuneo, accessibile ad ingresso gratuito, tutti i venerdì, sabato e domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19; inoltre le Acli provinciali cuneesi hanno organizzato alcuni significativi e rilevanti appuntamenti collaterali.

Si tratta della presentazione di 4 libri, che mettono in rilievo il ruolo di prim’ordine svolto dalla società civile e dal mondo cattolico nella Resistenza in provincia di Cuneo.

Le date fissate per gli incontri, tutti alle ore 18, alla Casa Museo Galimberti, in piazza Galimberti a Cuneo, sono le seguenti.

Venerdì 28 febbraio: “Il Prete dei Ribelli” di Albino Morandini (Edizioni CEM), presentato dalla consigliera provinciale e nazionale Acli, Antonella Simondi, su don Giuseppe Bruno (1911-1966). Per la sua opera durante la Resistenza, fu arrestato e condannato a morte dai nazisti e fu salvato dall’esecuzione solo grazie alla Liberazione. Nel dopoguerra fu tra i protagonisti della ricostruzione; convinto sostenitore dell’impegno politico e sociale dei cattolici, diede vita, a Mondovì, alle Acli, di cui fu attivissimo assistente.

Venerdì 14 marzo: “Resistenza Svelata” di Daniele La Corte (Edizioni FUSTA), presentato da Silvio Giubergia, consigliere provinciale Acli, su suor Carla De Noni (1910-1999), medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza, staffetta partigiana, che fece parte del “Servizio X” organizzazione di “intelligence” che coordinava i ribelli tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta e, insieme alle sue consorelle, fece del santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì, la base della propria attività assistenziale.

Venerdì 11 aprile: “Don Antonio Borsotto, Giusto di Israele” di Luca Lanave (PRIMALPE), presentato da Silvano Bertaina, giornalista, consigliere provinciale Acli, sulla figura di questo sacerdote (1910-1980) che fu parroco di Andonno in Valle Stura e cappellano militare sul fronte russo; tornato in patria, sostenne gli ebrei in fuga e diede assistenza ai partigiani raccolti sulle vicine montagne.

Martedì 29 aprile: “Tancredi Dotta Rosso, mio padre” di Margherita Dotta Rosso (PRIMALPE) presentato da Giovanni Cerutti, scrittore, giornalista e consigliere provinciale Acli. Tancredi Dotta Rosso (1921-1976) fu tra i fondatori e dirigente delle Acli Cuneesi e fu poi sindaco di Cuneo. Sotto il suo mandato fu inaugurato il monumento realizzato da Mastroianni.

Dato il numero limitato di posti a disposizione nella sala, occorre prenotarsi telefonando ai numeri Acli: 0171.452644 e 0171.452650.