Al Circolo Autonomi di Fossano l'edizione 2025 del  Campionato Provinciale di Scacchi

Nei giorni 15 e 16 di Febbraio l'A.S.D Circolo Scacchistico "Torri d'Acaja" di Fossano ha organizzato l'edizione 2025 del Campionato Provinciale assoluto cuneese. La manifestazione si è tenuta presso i locali del Circolo Autonomi sede abituale di gioco del circolo scacchistico fossanese.

Un torneo di 5 turni di gioco, spalmati quest'anno in 2 giorni, con inizio sabato 15 febbraio che prevedeva 3 turni: uno al mattino, il secondo nel primo pomeriggio ed il terzo nel tardo pomeriggio; infine, la domenica un turno al mattino ed uno al pomeriggio. La cadenza di gioco era a tempo lungo con 60 minuti a testa più 30 secondi di abbuono a mossa.

Ai nastri di partenza 35 giocatori provenienti da tutta la provincia e dal resto del Piemonte. Il torneo è stato diretto dall'arbitro Mirko Guerra di Centallo.

La manifestazione ha visto prevalere il giovane Simone Zerbin, tesserato per il circolo Braidese, che si è aggiudicato il titolo di Campione provinciale 2025 totalizzando 4,5 punti su 5 a disposizione. Secondo, con 4 punti, Ivano Mondino di Mondovì e terzo Michelangelo Araniti del circolo Cuneese anche lui a quota 4. I giocatori sono stati premiati dal Presidente del circolo fossanese Ivano Chiaramello.

Il torneo, valido per il Campionato Assoluto Italiano, ha inoltre definito i qualificati cuneesi per la selezione regionale che si terrà a Maggio. Oltre ai primi 3 classificati hanno ottenuto il pass per il regionale anche i fossanesi Ivano Chiaramello e Dario Flego, il giovane braidese Simone Marletta, il monregalese Paolo Dadone ed i tesserati per il circolo di Cuneo Martinas Alois, Stefano Bertone e Sebastiano Dutto.

Il Circolo Torri d'Acaja intende ringraziare il Circolo Autonomi per la disponibilità e la concessione dei locali, Assicurazioni Generali di Gianfranco Dogliani per la preziosa sponsorizzazione e tutti i circoli della provincia per aver contribuito alla diffusione e alla partecipazione di questo evento.