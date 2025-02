Alba: il sindaco premia le campionesse di badminton

Le due giovanissime atlete di punta dell’Alba Shuttle Badminton, Sofia Protto e Ilaria Fornaciari sono state ricevute sabato scorso in comune ad Alba dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore con delega allo sport Davide Tibaldi.

Nell’’occasione i rappresentanti dell’amministrazione cittadina hanno voluto ringraziare le due portacolori della società omaggiandole di una targa - ricordo, per gli ottimi risultati conseguiti nella stagione 2024, nella quale, oltre alle vittorie e ai numerosi piazzamenti in molti tornei, hanno ottenuto la convocazione in maglia azzurra, confermandosi al vertice delle classifiche nazionali.

Ilaria Fornaciari frequenta il terzo anno del Liceo scientifico “Leonardo Cocito”, indirizzo tradizionale, e sogna di proseguire gli studi universitari nell’ambito scientifico. Ama il cinema e la musica. Oltre a sette presenze in nazionale è vicecampionessa italiana di doppio.

Sofia Protto ha raggiunto il decimo posto nel ranking FIBA a fine gennaio ed è campionessa italiana in singolo. Frequenta il quarto anno del corso di scienze applicate del Liceo scientifico e pensa di iscriversi dopo il diploma al Politecnico. Parteciperà a marzo al prossimo raduno della nazionale.

Nella breve cerimonia di sabato, sottolineata la capacità delle due atlete di coniugare al meglio studio e sport, dimostrando impegno e spirito di sacrificio, compensato da meritate soddisfazioni in entrambi i campi.

Ilaria e Sofia erano accompagnate dai tecnici dell’Alba Shuttle Badminton Antonio De Pasquale e Faizan Aslam.