Andrea Cerrato dell'Atletica Fossano '75 è campione italiano dell’eptathlon

Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) nel fine settimana a Padova si è laureato campione italiano assoluto dell’eptathlon, prendendosi la rivincita sulla sfortuna che in altre occasioni gli aveva impedito di esprimersi al suo meglio. Il cuneese, complice anche il ritiro a scopo precauzionale di Dario Dester (risentimento muscolare in riscaldamento) alla seconda giornata di gare, si è conteso fino all’ultimo la vittoria con Alberto Nonino: prima di scendere in pista per i 1000 metri hanno un distacco di 65 punti ma la corsa non modifica le gerarchie: Modugno è il più veloce (2:41.22), Cerrato terzo in 2:46.05 distanziando Nonino (2’51”90). Questa la serie completa dei suoi risultati: 8.37/60m – 7,32/lungo (suo miglior risultato tecnico) – 12,81/peso – 1,85/alto – 8.67/60hs – 4,70/asta – 2:46.05/1000. 5500 punti il suo punteggio finale.

Nella classifica dell’eptathlon assoluto anche altri due piemontesi: settimo posto per Riccardo Nicola (Zegna) con 4951 punti (miglior prestazione tecnica 2:41.78 sui 1000), ottavo posto per Simone Demichelis (Atl. Fossano ’75) con 4865 punti (miglior risultato tecnico 4,50 nell’asta).

Restando in campo maschile, Gabriele Novara (Vittorio Alfieri Asti) è 14mo nell’eptathlon juniores con 4465 punti (8.97 sui 60hs suo miglior risultato tecnico). Nella prova allievi, 11mo Daniele Fornasiero (ASD Futuratletica Piemonte) con 3275 punti, 13mo Damiano Bulgari (Atl. Strambino) con 3190 punti; per Fornasiero miglior prestazione tecnica 2:43.64 sui 1000, per Bulgari 8.96 sui 60 metri.

Al femminile, Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) conquista l’ottavo posto nel pentathlon assoluto con 3450 punti; alle sue spalle, con un distacco di soli 12 punti, Annalisa Pastore (ASD Futuratletica Piemonte) con 3438 punti. Per Riccomagno ottima prova sui 60hs dove ferma il cronometro in 8.98; anche Pastore realizza la miglior prestazione tecnica della sua serie sui 60hs correndo in 9.69.

Nella prova juniores, sesto posto per Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) con 3386 punti; anche nel suo caso, il miglior risultato tecnico è quello dei 60hs con 9.16.