Ginnastica: l'ASD Libertas Fossano alla prima prova del campionato nazionale Acroteam PGS

È ripresa la stagione agonistica per le ginnaste e i ginnasti dell’ASD Libertas Fossano, con la prima prova del campionato nazionale Acroteam PGS svoltasi al palazzetto dello sport domenica 16 febbraio.

Grande successo di partecipazione sia per l’affluenza delle squadre, 364 presenze complessive, che per il pubblico presente, che ha potuto godere di uno spettacolo di livello altissimo in tutte le categorie.

Al mattino sono scese in pedana le squadre del programma Bronzo. Ottima prova delle squadre giovani femminile, con il terzo posto di Di Marino Denise, Ghigo Vittoria, Mana Viola e Panero Viola; nella categoria open femminile successo della compagine fossanese che conquista le prime sei posizioni della classifica e va a podio con al terzo posto Becchio Celeste, Curti Marta, Disdero Giula e Grasso Giulia, al secondo posto Calvo Aurora, Chiavassa Giulia e Parola Adele e al primo posto Perucca Giada, Vissio Sara e Vizio Emma. Ottima prova della squadra senior composta da Garello Carlotta, Manzella Athena e Perotti Giulia e buon esordio delle due squadre maschili con il secondo posto ottenuto da Filippi Federico, Lattanzio Gabriel, Mondino Stefano e Rulfi Romeo e il primo posto per Fea Daniele, Fazzone Luigi e Petrera Oscar.

La giornata è proseguita con la gara del programma argento. Nella categoria giovani femminile secondo posto per Allasia Lidia, Pocetti Margherita e Mondino Camilla; primo posto nella categoria open mix per Bonino Anna, Baldisor Alex, Castellano Isabella e Trucco Rebecca. Nella categoria senior femminile splendida prova e terzo posto conquistato per Biolchini Sara, Einaudi Alessia, Gazzera Irene e Saba Emily.

Al pomeriggio il programma oro ha garantito esecuzioni tecniche di assoluto livello da parte dei ginnasti e delle ginnaste presenti. Terzo posto per Borgna Beatrice, Elia Matilde, Lamberti Lisa e Mina Sonia nella prova open femminile vinta da Doci Gioela, Milanesio Annalisa, Ortu Angelica, Panero Irene e Rinero Gaia. Primo posto nella gara senior femminile per Allasia Elisabetta, Giaccardi Valentina, Ortu Francesca, Trabucco Giada e Vallauri Alessandra e primo posto nella gara senior maschile per Balboni Christian, Mathis Andrea, Panero Raffaele, Racca Gabriele e Teja Simone.

La giornata si è conclusa con le prove individuali al tumbling e trampolino, dove gli atleti fossanesi hanno brillato conquistando i vertici delle classifiche. Nella categoria open femminile primo posto per Teresa Radogna, secondo per Elettra Albergo e terzo per Angelica Ortu. Nella open maschile vittoria di Simone Teja.nella categoria senior femminile vince Alessandra Vallauri, secondo posto per Elisabetta Allasia e terzo per Iris Aguzzi e Sofia Scarano a parimerito. Nella categoria senior maschile primo posto per Christian Balboni e terzo per Gabriele Racca.

La società Libertas Fossano desidera complimentarsi con tutte le ginnaste e ginnasti per l’ottima prova svolta, e ringraziare di cuore tutte le famiglie presenti e lo sponsor Industrie dolciarie Balocco che ha offerto un dolce omaggio a tutti gli atleti presenti in gara.