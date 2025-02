Tennis: Il Country Club Cuneo prepara una B2 da protagonista

Il Country Club Cuneo ha allestito una formazione di assoluta qualità per affrontare da protagonista la prossima B2 maschile: “La squadra – ha detto il direttore tecnico del circolo cuneese, Moreno Baccanelli – è stata confermata nella sua ossatura con l’inserimento di due elementi di spicco per migliorare la qualità e puntare al passaggio di categoria. I capitani saranno i maestri Gabriele Dutto e Alessio Delfino”.

Molta attesa per quanto riguarda i nuovi arrivi: “Sono il giovane Francesco Pansecchi, classe 2009 e già 2.4 nella classifica italiana, convocato nel fine settimana appena concluso nella finale Tennis Europe Winter Cup under 16, campione italiano under 15 e lo spagnolo Carlos Divar Saez, 1640 ATP e 2.6 di classifica italiana. Confermati il talento di casa e 2.2 Andrea Gola, impegnato abitualmente nel circuito ITF di singolare e doppio; i 2.5 Pietro Casciola, Giovanni Becchis e Matteo Berardi. Importanti, nell’ottica di crescita e acquisizione d’esperienza, gli inserimenti dei giocatori del nostro settore giovanile che rispondono ai nomi di Francesco Barbieri (2007 e 2.7 di classifica) e Lorenzo Leone (2008 e 2.7)”.

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto il presidente del Country Club Cuneo Piercarlo Musso – agli sponsor Casciola Gioielli 1950 e Dino Bikes che hanno contribuito all’allestimento di una squadra che punta alla promozione e potrà contare anche sulle prestazione dei giocatori del nostro vivaio”.

Anche la serie C femminile cercherà di dare il massimo nel proprio campionato e presenterà tra i suoi cardini elementi giovani e dalle ottime prospettive, come Eleonora Tranchero e Demetra Mazzarella, entrambe protagoniste già all’inizio della stagione appena partita.