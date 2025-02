Savigliano: al Milanollo lo spettacolo "A come..."

“A come…” è uno spettacolo musicale, “A come…” è un modo per riflettere, “A come…” è la possibilità di aiutare. “A come…” è come un Abbraccio, come Ascoltare, come Accompagnare, come Alleanza, come Armonia è “A come…” Amore!

Sabato 22 febbraio, alle 21 al Teatro Milanollo di Savigliano, torna lo spettacolo nato per aiutare il Centro di Accoglienza Notturna della Caritas e che ora si mette a disposizione di “mai+sole”, la realtà più importante della nostra zona in aiuto alle donne e ai bambini in situazioni di estrema difficoltà e di violenza, fondata e diretta da Adonella Fiorito.

Sul palco, a portare in scena le storie e i racconti messi a disposizione da “mai+sole”, a volte recitando e a volte cantando, ci saranno Giuseppe Alladio, Maria Bossolasco, Gian Curti, Benedetta “Nede” Curti, Giulia “Alis” Dogliatti, Emanuele Galvagno, Doriano Mandrile, Claudia Marsico, Paola Piumatti e Sara Tortone. Non può mancare una live band di altissimi livelli composta da Livio Correndo alle tastiere, Davide Pellissero alla chitarra, Adriano Pronello al basso e “Giona” Bosio alla batteria. Come ulteriore arricchimento alla serata ci saranno le splendide foto di Alex Astegiano.

La bella notizia è che in pochi giorni le prenotazioni per la serata sono andate esaurite quindi si può dichiarare il “sold out”.

«Siamo entusiasti – dicono i protagonisti che saranno sul palco – di avere il teatro pieno, e molto dispiaciuti per chi non ci potrà essere. Noi, tutti volontari, metteremo tutto quello che possiamo nello spettacolo, e siamo sicuri che anche il pubblico potrà aiutare generosamente 'mai+sole'".

Perché ancora una volta sarà… “A come…” amore, per non rimanere indifferenti!