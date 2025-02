Talento femminile, servizio e cultura nel biennio 2025-2026 del Soroptimist Club di Cuneo

Il Soroptimist Club di Cuneo ha inaugurato il nuovo biennio 2025-2026 con la prima Assemblea Annuale seguita da una riunione conviviale, il 30 gennaio presso il Ristorante Pizza Express di Cuneo: un’occasione preziosa per rinsaldare legami, condividere visioni e delineare strategie per il futuro. Il sodalizio femminile, che riunisce affermate professioniste ed imprenditrici della Provincia, ha dato avvio a un percorso improntato all’amicizia, alla cooperazione e all’impegno concreto, ponendo le basi per un biennio ricco di iniziative volte al progresso sociale e culturale del territorio, con espressa visione in chiave femminile.

A presiedere il Club, per il nuovo mandato 2025-2026, è la dott.ssa Silvana Martino di Mondovì, il cui operato si distingue nel tempo per aver affiancato all’attività lavorativa un’appassionata dedizione alla valorizzazione e tutela del ruolo femminile in ambito professionale e sociale.

Nella sua leadership la Presidente viene affiancata da un valido team direttivo tutto al femminile dove le partecipanti, tutte insieme coniugando esperienza e innovazione, sono fortemente impegnate a promuovere la missione ed i valori Soroptimist.

Tra le più strette collaboratrici della Presidente si evidenziano:

- la Professoressa Valeria Arpino di Boves, segretaria

- l’Avvocato Annamaria Del Grosso di Cuneo, tesoriera

- la Professoressa Gaetanina Monaco di Cuneo, direzione Progetti (Programme Director)

- la Consulente di Galateo Aziendale Ilaria Ferrero di Sommariva Perno, segretaria Aggiunta e Responsabile Comunicazione

Tra le prime iniziative di questo nuovo ciclo, il Club di Cuneo ha scelto di aderire al progetto Nazionale Soroptimist "8 marzo è tutto l’anno" e con il Patrocinio del Comune di Cuneo nel contesto della Rassegna omonima a cura del Servizio Pari Opportunità ed Antidiscriminazioni propone un evento culturale che invita alla riflessione sulla condizione della donna nella storia della musica.

Infatti il 9 marzo, alle ore 16:30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in Via Roma 15 a Cuneo, ospiterà il concerto-reading "Un Clavicembalo tutto per sé – La storia di Nannerl Mozart", con ingresso al pubblico al costo di 10 euro il cui ricavato andrà alle Associazioni Incontri d’Autore ed Amici della Musica di Savigliano, concorrendo all’autofinanziamento dell’evento. Si esibiranno Angela Lazzaroni e Chiara Nicora al clavicembalo a 4 mani, con Susanna Miotto, testo e voce recitante.

Lo spettacolo racconterà la vita di Nannerl Mozart, sorella del celebre Wolfgang Amadeus, una musicista di straordinario talento il cui destino, tuttavia, fu segnato dalle convenzioni sociali del suo tempo. A soli 16 anni, Nannerl dovette rinunciare alla sua carriera musicale per dedicarsi al matrimonio, mentre suo fratello continuava a coltivare il proprio genio. Lo spettacolo immagina un dialogo immaginario con lei, per esplorare il tema delle donne e della musica, dando voce a una figura troppo a lungo rimasta nell’ombra.

L’impegno del Soroptimist Club di Cuneo nella valorizzazione del talento femminile si concretizzerà poi in un’altra prestigiosa iniziativa: la selezione regionale del Concorso Nazionale indetto da Soroptimist International d’ Italia "Giovani Talenti Femminili della Musica” XIV edizione.

L’evento, che vedrà la partecipazione dei Conservatori Semifinalisti di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino, si svolgerà il 3 aprile 2025 alle ore 15 presso il Conservatorio "Ghedini" di Cuneo e designerà la musicista che prenderà parte alla finale Nazionale. A presiedere la selezione sarà la professoressa Valeria Arpino del Club Soroptimist di Cuneo, Referente Regionale del Progetto Nazionale, affiancata dalla Direttrice del Conservatorio, Deborah Luciani, e dal Vicedirettore, Gian Rosario Presutti. Questa prestigiosa competizione rappresenta una vetrina d’eccellenza per le giovani musiciste partecipanti, offrendo loro l’opportunità di mettere in luce il proprio talento e di accedere a percorsi di crescita e affermazione artistica.

Attraverso iniziative di tale rilevanza, il Soroptimist Club di Cuneo rinnova il suo impegno nel promuovere la cultura e l’empowerment femminile, affinché sempre più donne possano affermarsi con autorevolezza nei rispettivi ambiti professionali e artistici.