Volley B1F. Grande vittoria per la Libellula Banca CRS contro Santena

MTS Tecnocaer Santena - Libellula Banca CRS

2-3 (18/25-25/21-25/15-26/28-12/15)

Partita adrenalinica quella di sabato, contro la terza potenza del campionato, Il Santena, squadra al primo campionato in B1 ma con eccellenze di altissimo livello nel roster. Le Libellule arrivano da una striscia positiva e dalla vittoria in casa contro la capolista Villa Cortese. Coach Barisciani ha preparato la partita meticolosamente e le Libellule entrano a testa alta in un palazzetto gremito pronto a sostenere le padrone di casa in ogni frangente.

La partita inizia con un breve strappo delle padrone di casa, ma le Libellule prendono subito la misura e seguono a una o due lunghezze senza concedere l’allungo. Impattano sull’11 pari e poi sorpasso 11-13 e time out difensivo del Santena. Continua l’allungo delle Libellule, tutte concentratissime, e si va al 13-20 per il secondo time out del Santena. Si rientra e il Santena tenta il tutto per tutto, ma le Libellule rispondono ed è 18-25 finale.

Rientro a campi invertiti ed anche i ruoli si ribaltano. Leggera supremazia Libellula ma il Santena non molla fino al pareggio 10-10 e poi sorpasso per le padrone di casa che sono loro ad allungare questa volta. sul 18-14 breve riscossa delle Libellule che si portano sotto 18-17 e time out Santena. Rientro e strappo finale 21-17 e 25-21 per il set del pareggio: 1-1.

Al terzo set le padrone di casa entrano in campo e prendono il largo da subito. 14-10, 17-12, 20-14, fino all’abissale 25-15 che fa pregustare i tre punti per le padrone di casa. Quarto set al cardiopalma. Leggera supremazia Santena con uno o due punti di vantaggio, ma le Libellule sono sempre in agguato fino al primo sorpassino 8-9, e passano a condurre loro di un paio di punti mentre il set scorre nel punteggio. Contro break e 16-13 per Santena e avanti così sino al 20-17. Grande prova delle Libellule che raggiungono il 20-20 e sul 22-20 è coach Barisciani a chiamare il time out.

Brivido al 23-20 ma ancora uno strappo e le Libellule recuperano un quasi insperato 23-23, ma é il Santena a servire il primo match point sul 24-23, annullato dalle Libellule. Il Santena serve il secondo match point, anch’esso annullato dalle Libellule con Gueli in salvataggio su ben due palloni che avrebbero significato la sconfitta. Sorpasso Libellula con Damato in battuta, che poi tocca pressoché tutti i primi palloni successivi.

Ma questa volta sono le padrone di casa ad annullare il set point, 26-26. A questo punto contano i nervi, e quelli delle Libellule sono più saldi, con il muro di Cicogna che sancisce il 26-28.

Santena subito avanti nel tie break ma le Libellule raggiungono al 6 pari, poi punto a punto fino al 7-8 del cambio campo con un gran muro di Cicogna. Le Libellule ribattono colpo su colpo e allungano 8-10, costringendo Santena all’ennesimo time out. 9-12 e secondo time out del Santena che sente la pressione crescente delle Libellule. Santena rientra e accorcia 12-13, ma una ricezione perfetta di Gueli consente a Faure l’alzata a Damato per il 12-14.

Match point con Prekducaj che rileva capitan Rivetti e le Libellule finalizzano 12-15. La vittoria è dedicata al dirigente Eugenio Olivero, che sta affrontando una difficile battaglia, con la speranza di rivederlo presto per celebrare insieme questi risultati.

Best scorer della partita è la Santenese Destafanis con 24 punti, per le fila della Libellula Cicogna con 22 punti realizzati. Da sottolineare anche l’ottima prova di Ollino con 16 punti al suo attivo.

Prossimo appuntamento a Novara.

Libellula Banca CRS: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò