Genoa-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Monday night in Serie A. A chiudere la 25esima giornata del campionato italiano sarà la sfida di Marassi tra Genoa e Venezia, in programma oggi, lunedì 17 febbraio. Un vero e proprio scontro salvezza, con il Genoa che nelle ultime giornate è riuscito a risalire la classifica fino al 12esimo posto, che occupa con 27 punti, mentre la squadra di Di Francesco è penultima a quota 16.

La sfida tra Genoa e Venezia è in programma oggi, lunedì 17 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-3-3): Leali; Sabell, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

Genoa-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.