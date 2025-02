Val Tanaro Rugby sconfitto all'ultimo minuto dai Rugby Lions a Rho

Domenica 16 febbraio, il Val Tanaro Rugby ha subito la sua prima sconfitta in campionato contro i Rugby Lions a Rho, con un punteggio di 18-17. La partita, combattuta fino all'ultimo minuto, è stata decisa da un calcio di punizione che ha visto i Lions prevalere di un punto.

La formazione del Val Tanaro, composta da:

15 Suria E.

14 Schellino P.

13 Bonino F.

12 Giraudo N.

11 Campero L.

10 Ricci P.

9 Santoro P.

8 Singla O.

7 Filippi E.

6 Porasso S.

5 Spertino F.

4 Giraudi D.

3 Giribone D.

2 Stringa P.

1 Piovan V.

A disposizione:

16 Spertino L.

17 Fresia E.

18 Rolfo M.

La squadra piemontese ha segnato due mete con Santoro P. e Singla O.

Partita combattutissima che si è giocata punto a punto con entrambe le formazioni che hanno battagliato sia in mischia che in gioco aperto per tutti gli 80 minuti.

Negli ultimi minuti di gioco, un fallo del Val Tanaro ha concesso un calcio di punizione ai Rugby Lions, che hanno sfruttato l'opportunità per segnare i tre punti decisivi e vincere la partita 18-17.

Il capitano del Val Tanaro, Davide Giraudi, ha espresso il suo pensiero sulla partita: "Complimenti ai Rugby Lions per la loro vittoria. Abbiamo dato tutto, ma purtroppo non è bastato. Dobbiamo imparare da questa esperienza e tornare più forti nella prossima partita."

Appuntamento per domenica 2 marzo quando i cinghiali giocheranno in casa vogliosi di riscattare la sconfitta.

Nel fine settimana, sono state anche impegnate le squadre under dei Cinghiali.

L'Under 8/10 ha giocato a Chieri, l'Under 12 a Grugliasco e l'Under 14 nel campionato di categoria insieme ad Alba Rugby, Fossano Rugby e Cuneo Rugby contro i pari età del Sanremo Rugby.