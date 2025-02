Viticoltura biologica, corso presso la sede Cia Agricoltori Italiana di Alba

Il Servizio Tecnico provinciale di Cia Cuneo informa che il 27 e 28 febbraio si svolgerà, presso la sede Cia Agricoltori italiani di Alba, in piazza Michele Ferrero 4/a, un corso gratuito di formazione e aggiornamento in viticoltura biologica per le aziende certificate bio o in fase di conversione, promosso dall’Associazione nazionale agricoltura biologica (Anabio) e finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Le iscrizioni saranno accettate con l'unico vincolo della capienza dei posti disponibili e nel rispetto dell'ordine di arrivo, previa compilazione (entro venerdì 21 febbraio) del modulo di adesione accessibile al link https://forms.gle/14zX3ijAKwdMbik8A

Le aziende non bio interessate a partecipare possono comunque comunicare la loro richiesta, esaudibile nel caso di eventuali disponibilità di posti.

Per informazioni dettagliate, è possibile rivolgersi alle referenti Martina Delù e Eleonora Trucco, telefono 0173.35026.

Nello specifico, il programma prevede, giovedì 27 febbraio, lezioni in aula sia al mattino, sia al pomeriggio, dalle 9,30 alle 17, con pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30.

Interverranno diversi docenti esperti nei singoli ambiti. Verrà svolta l’analisi dell’andamento climatico 2024, a cui seguiranno approfondimenti su patogeni e parassiti, con particolare focus sull’oidio della vite, oltre che sui mezzi tecnici di biocontrollo nel contesto agrario, sulla selezione massale e il miglioramento genetico in viticoltura e sugli aspetti normativi.

Venerdì 28 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, visita al Centro di ricerca viticoltura ed enologia (Crea) di Asti, in via Pietro Micca 35, con verifica delle attività e scambio di esperienze.