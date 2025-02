Bocce Memorial Pinin e Carlo De Chiesa: Auxilium Saluzzo e Forti Sani Fossano  in finale

Saranno Auxilium Saluzzo, griffata Azienda Agricola Bertea, e Forti Sani Fossano, giocare la finale del Torneo Notturno “ Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, in programma lunedi 24 febbraio alle ore 21, alla Bocciofila Auxilium di Saluzzo. La kermesse del volo, edizione numero 51, giunge al termine, in un contesto di 17 quadrette iscritte.

Nella serata di lunedi 17 febbraio, si sono disputate, davanti ad un pubblico numeroso, presente già ad inizio torneo, con le due formazioni vincenti, che hanno prevalso nei confronti degli avversari con sicurezza.

Il team di casa, guidato da Marco Capello, in quattro giocate, vincendo 13 a 0, ha sconfitto la quadretta del Vottignasco di Carlo Negro. Nell’altra semifinale, la Forti Sani Fossano di Daniele Grosso, ha superato per 13 a 3, la Bocciofila Rossini di Torino con in campo Davide Manolino. Lunedi 24 febbraio, alle ore 21, si giocherà l’atto finale di questa prestigiosa competizione, con la direzione di gara di Angelo Avogadri, con la presenza della famiglia De Chiesa, e numerose autorità politiche e civili.

Risultati semifinali di lunedi 17 febbraio ’25

Auxilium Az.Agr.Bertea(Capello)-Vottignasco(Negro)13-0;

Forti Sani Fossano (Grosso)-Bocciofila Rossini To (Manolino) 13-3;

Finale lunedi 24 febbraio ore 21

Auxilium Az.Agr.Bertea(Capello)- Forti Sani Fossano (Grosso).

Ufficio Stampa Bocciofila Auxilium Saluzzo

Nella foto fase di gioco semifinali di Lunedi 17 febbraio