Free Flow: a distanza di 4 mesi nessuna richiesta di pagamento nonostante l'account "Conto targa"

leggendo i vari scritti che vi hanno inviato riguardo alle criticità con il sistema Freeflow dell'Asti-Cuneo ho deciso di scriverle per condividere anche l'esperienza di chi come me ha deciso di pagare creando un account "conto targa" per pagare in modo "veloce e continuativo".

Fin dal mese di settembre mi sono accreditato sul sito dell'A33, inviando tutto quanto richiesto, con tempi lunghissimi è stato accettato tutto quanto. Nei mesi di ottobre e novembre sono transitato sull'autostrada e il 24 dicembre mi arrivava una mail dove mi si diceva che era terminato il periodo di prova e "nei primi giorni di gennaio" mi sarebbe stato fatto saldare il conto.

Ora siamo al 17 febbraio, ho controllato più e più volte il mio account sul sito e il mio Satispay ma non è mai arrivata una ricevuta, una richiesta di pagamento... niente. Rimane l'elenco transiti con la scritta che non sono stati pagati.

Mi chiedo come sia possibile continuare a sostenere che sia un sistema innovativo se chi si propone per pagare creando un account non può, nemmeno a distanza di 4 mesi dal transito! E chi vuole pagare in modo più tradizionale deve consumare carburante e perdere tempo per recarsi in posta a pagare il bollettino che riceve!

