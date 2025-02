La formazione di Confindustria Cuneo per far crescere le aziende

Confindustria Cuneo ha presentato il suo Catalogo corsi 2025, un’offerta formativa completa, innovativa e orientata allo sviluppo delle aziende. L’obiettivo è fornire alle imprese del Cuneese ulteriori strumenti per affrontare le nuove sfide, investendo su competenze aggiornate e formazione specializzata.

L’ampio programma formativo, sviluppato dal Csi-Centro Servizi per l’Industria e dalla Scuola d’Impresa, l’agenzia formativa di Confindustria Cuneo, prevede corsi all’avanguardia focalizzati sulle tematiche più sentite dal mondo imprenditoriale cuneese, come sostenibilità, sicurezza, salute, soft skills, management, intelligenza artificiale. Nel nuovo catalogo figurano anche il Corso di laurea professionalizzante in “Tecnologie per l’industria manifatturiera”, in attivazione presso il polo universitario di Mondovì in collaborazione con il Politecnico di Torino e un focus group di imprese, e il progetto formativo studiato in modo specifico per le aziende metalmeccaniche. I settori di attività riguardano: alimenti; ambiente; fisco, internazionale e normativa d’impresa; certificazioni; comunicazione, marketing e management; energia e sicurezza.

Oltre ai corsi a catalogo, viene fornita assistenza per finanziare la formazione aziendale attraverso Fondimpresa, Fondirigenti, il programma Fondo Nuove Competenze e le opportunità legate al Piano Transizione 5.0, offrendo così un servizio “chiavi in mano”: dall’analisi dei fabbisogni alla stesura, gestione e rendicontazione della pratica di finanziamento.

La formazione di Confindustria Cuneo viene proposta in aula presso le sedi di Cuneo, Alba e Fossano, direttamente in azienda, in videoconferenza oppure tramite la piattaforma di e-learning CsiFad. Quest’ultima, che offre corsi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, risponde alle esigenze di flessibilità e scalabilità delle aziende, permettendo ai partecipanti di seguire le lezioni in modalità digitale, conciliando al meglio l’apprendimento con le esigenze lavorative.

"Nel 2024 abbiamo erogato 717 corsi, coinvolgendo oltre 6.319 partecipanti, per un totale di 54.716 ore di formazione. Competenza ed esperienza sono i pilastri della nostra offerta, che si conferma come uno strumento essenziale per supportare le aziende nell’evoluzione e nell’adattamento alle dinamiche di mercato attuali e future" - ha evidenziato il direttore del Csi, Mauro Danna, durante il webinar di presentazione.

"Le tantissime realtà della Granda che dal 1979 ci scelgono per la formazione lo fanno per la nostra esperienza consolidata, la competenza dei nostri docenti e le modalità didattiche operative che favoriscono l’immediato trasferimento delle nozioni teoriche nella pratica. Offriamo un servizio su misura per le imprese, piani di formazione finanziata e un accompagnamento costante per il miglioramento continuo di persone e strutture. La nostra è una formazione che fa crescere realmente le aziende", ha aggiunto Federica Giordano, responsabile Formazione Csi. All’appuntamento di presentazione sono intervenute anche Stefania Brusa, Finanziamenti alla Formazione Csi, Monica Rinaudo, Formazione Csi, e Isabella Antonetto, Capitale Umano, Relazioni Esterne e Comunicazione di Confindustria Piemonte, intervenuta sulle Accademie di filiera della Regione Piemonte.

La qualità del programma formativo di Confindustria Cuneo è garantita dalle certificazioni di Regione Piemonte e Fondimpresa, dalla Iso 9001 e dalla certificazione di Parità di genere. Il catalogo completo è consultabile su csi.confindustriacuneo.it. Per ulteriori informazioni: 0171-455532 oppure formazione@confindustriacuneo.it.