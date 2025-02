I risultati delle giovanili dell'Amatori basket Savigliano

UNDER 19 GOLD

BOAGLIO SAVIGLIANO 70 - ABET BRA 79

21-23; 18-22; 13-16; 18-18

Savigliano: Alladio 4, Allemandi 0, Ambrosino A. 3, Ambrosino S. 14; Carena 10, Corradini 27, Di Maria L 5; Di Maria M. 3, Mellano , Rivarossa 4, Rivoira 3, Pintavalle, Schiavone. All. Fiorito.

Nella partita di ritorno del campionato Under 19 Gold, la squadra saviglianese targata Trasporti Boaglio ospita l’Abet Bra. All’andata la squadra braidese si era imposta solo sul finale della partita dado vita ad una partita combattuta e certa per tutto il suo corso.

Così è stata anche nel match di ritorno dove le due squadre si sono date battaglia sul parquet di gioco senza riuscire a prenderne il controllo fino all fine. Al suono dell’ultima sirena è però la squadra ospite a festeggiare la vittoria conseguita con merito.

«Abbiamo giocato una buona partita per larghi tratti, ma gli errori banali hanno condizionato quella che poteva essere un’importante vittoria. Errori non detti per forza dagli avversari, ma dalla poca attenzione e concretezza nostra».



UNDER 15 SILVER

MPM SAVIGLIANO 64 - MONDOVI 69

17-16; 12-15; 18-21; 16-17

MPM SAVIGLIANO: Gjyrezi, Nava, Giolitti, Regis, Zavoreti, Amato, Lomello, Depetris, Corradini, Rinaldi, Pirjol Coach: Gallo Ass.: Carena

Continua il girone di ritorno del campionato Under 15 silver, con le Pantere targate MPM che ospitano in casa il Mondovì, seconda forza del campionato. Le Pantere iniziano la partita con il giusto atteggiamento portandosi subito sul risultato di 2-8 grazie ad ottimi contropiedi. Con il passare dei minuti le Pantere calano di intensità permettendo agli avversari di recuperare e chiudere il primo periodo in vantaggio di un punto. Nel secondo quarto le Pantere entrano scariche già dai primi possessi e si fatica a trovare vantaggi nelle metà campo offensiva. In difesa si fa molta fatica a contenere gli avversari soprattutto a rimbalzo. Si va all’intervallo in svantaggio di 3 lunghezze. Nella seconda metà di partita regna l’equilibrio, dove però le Pantere non riescono ad avere il giusto guizzo per portare il naso avanti e vincere la partita.

PROSSIMA GARA: Moncalieri - MPM Savigliano domenica 23 febbraio ore 9:30 a Moncalieri.

UNDER 13 SILVER

MERCATO’ SAVIGLIANO 86 - CHIAPELLO SAVIGLIANO 49

18-14, 30-7, 21-8, 17-20

CHIAPELLO SAVIGLIANO: Avataneo, Frandino, Cometto, Giletta, Ambrosino, Barge, Manzo, Beltramo, Pirela, Singh, Olocco. Coach: Gallo-Sbrozzi

Terza partita del girone di ritorno che prevede un derby bianco rosso per le pantere targate CARROZZERIA CHIAPELLO. Le giovani pantere partono molto bene mettendo sotto pressione gli avversari, ma subiscono il divario fisico e tecnico. Da sottolineare però la buona partita fatta delle pantere classe 2013, con molti aspetti positivi rispetto alla partita di andata: incremento di intensità sia in attacco con un ottimo gioco di squadra, ma soprattutto l’intensità in difesa, provando a mettere l’avversario sotto pressione per condurlo all’errore. La partita finisce con la sconfitta delle pantere targate CARROZZERIA CHIAPELLO per 86-49.

PROSSIMA GARA: PROMOSPORT CUNEO - CHIAPELLO CARROZZERIA SAVIGLIANO sabato 22/02 ore 14.30