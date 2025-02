Pallacanestro Farigliano, bella vittoria esterna a Serravalle

Pochi impegni agonistici nell’ultima settimana per la Pallacanestro Farigliano, impegnata in massa nella spettacolare trasferta a Torino per seguire da vicino le “Final Eight” di Coppa Italia. In 200 i “pieffini” che hanno partecipato all’avventura fino al successo di Trento nella finale con l’Olimpia Milano grazie al progetto "Scuola+" finanziato dalla Fondazione Crc. Un’esperienza indimenticabile.

Under 14 Gold

SERRAVALLE 56 PF 70

Prestazione solida per la Pallacanestro Farigliano, che conquista la vittoria esterna contro i Wolves Serravalle. Dopo un primo quarto equilibrato (16-22), i ragazzi di Farigliano hanno gestito il calo offensivo del secondo periodo (9-7) senza perdere il controllo del match. La svolta è arrivata nel terzo quarto, con un parziale di 24-17 costruito su difesa aggressiva e transizioni rapide. Nell’ultima frazione, gestione attenta e controllo dei ritmi hanno garantito il successo finale. Una prova convincente, che conferma la crescita della squadra in entrambe le fasi di gioco.

PF. Castellino, Reineri, Occelli, Novarese, Tedesco, Musso, Viara, Cerato, Taricco.

Under 13 Gold

PF 65 MONCALIERI 47

Esordio casalingo per i fariglianesi nella fase Top contro Moncalieri. La PF non si fa intimorire dalle fisicità ospiti e sfodera una prestazione difensiva invidiabile nel primo (12 a 8) e nel secondo periodo (21 a 10) recuperando numerosissimi palloni e convertendoli in canestri facili. Dopo la pausa lunga, Moncalieri rientra in campo con un altro piglio e si rifà sotto, complice alcune ingenuità dei locali. Ma Farigliano ricomincia a macinare gioco e dopo 30' va al riposo sul 46 a 31. L'ultimo periodo continua sulla falsariga dei precedenti: una PF nuovamente grintosa in difesa e cinica in attacco chiude 65 a 47.

PF: Aimasso, Borra, Romana, Grosso, Pecchenino, Cappellino, Bruno, Rinaudo, Defilippi, Qafaloku. All. Giachello

Aquilotti Small, raduno ad Alba

Mattinata intensa per i 2015 fariglianesi che domenica presso il Pala Langhe di Alba hanno disputano tre partite ad alto livello con tutti i ragazzi protagonisti. Molto soddisfatto coach Schellino per i miglioramenti mostrati dai giovani biancorossi.

PF. Fia, Cappellino, Roà, Chionetti, Pretto, Bruno F., Bruno G., Revelli, Filippi, Caliman, Dalmasso, Faieta. All. Schellino

Pulcini

Mattinata di giochi e sfide per i mini atleti fariglianesi, ospiti sabato mattina del raduno organizzato dagli amici di IogiocoaminibasketCuneo presso la Sportarea. Una grande soddisfazione per la PF, in particolare per l'importante partecipazione arrivata dai centri esterni di Morozzo e Monforte.

Scoiattoli

Doppio impegno per il maxi gruppo 2016-2017 sabato mattina al PalaGiolitti di Savigliano. I primi affrontano, oltre ai padroni di casa, i pari età di Saluzzo e G.S. Monviso. A seguire gli "scoiattolini" sfidano gli amici di Gators 2017, Aba Saluzzo e Iogiocoaminibasketcuneo. Prestazione per entrambi i gruppi che convince i coach Franci e Davide e dà la giusta iniezione di fiducia in attesa della Carnival Cup del prossimo weekend.

PF Big. Armando, Benente C, Benente G, Carretto, Piccioni, Pira, Pirra, Toumi, Vercesi, Viara

PF small: Benente C, Gallo, Grotto, Inzirillo, Mancardi, Piccioni, Roà All. Racca, Manzi.