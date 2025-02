Tragedia nelle campagne di Montanera: uomo muore travolto da una trinciatrice

Si sono rivelate purtroppo fatali le conseguenze dell’incidente verificatosi in mattinata in via Bealere 7 a Montanera.

L’allarme è scattato verso le 11.30 di oggi, martedì 18 febbraio, quando dalle campagne del centro alle porte di Cuneo è arrivata la richiesta di intervento per un uomo travolto da una trinciatrice.

Sul posto sono intervenute un’équipe del Servizio Regionale di Emergenza 118 insieme ai Vigili del Fuoco con una squadra da Cuneo e una dal distaccamento volontari di Morozzo e ai Carabinieri.

Soccorsi che si sono rivelati purtroppo inutili. Vittima dell’incidente è Giovanni Caula, classe 1967.

CADE DA ALBERO A DRONERO, 68ENNE GRAVE AL CTO

Un secondo incidente agricolo si è verificato in mattinata in zona cimitero a Dronero.

Qui un uomo di 68 anni è precipitato da un albero mentre lo stava potando.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Cto di Torino.

***

Notizia in aggiornamento.