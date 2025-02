Ad Alba la prima assemblea di Confcooperative Piemonte Sud col presidente nazionale Maurizio Gardini

Nata a dicembre 2023 con la fusione di Confcooperative Asti-Alessandria e Cuneo, Confcooperative Piemonte Sud farà un bilancio su questo primo anno di vita e sulle sfide future martedì 25 febbraio con la sua prima Assemblea dei soci. L’evento si terrà ad Alba nel Palazzo Mostre e Congressi (piazza Medford 3) a partire dalle ore 9.30.

Sarà un appuntamento importante che permetterà di analizzare in profondità tre argomenti attuali e urgenti: lavoro, comunità, futuro. Tre temi che guideranno le riflessioni e i confronti tra le federazioni e le istituzioni presenti. Interverranno infatti il presidente Alberto Cirio, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Giampaolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e alla Cooperazione, Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC, e Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo. Oltre a questi e ai rappresentanti delle Federazioni, interverranno Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative, e il direttore nazionale Fabiola Di Loreto.

L’assemblea del 25 febbraio sarà un momento significativo per tutta la cooperazione delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, dal grande valore lavorativo ed economico: sono infatti 402 le imprese cooperative, 60.000 i soci e 15.000 gli occupati, per un fatturato pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Numeri importanti, a cui si aggiungono quelli delle 9 banche di credito cooperativo del territorio che, con 12 miliardi di raccolta diretta, rappresentano un bacino per 140.000 soci e 1.300 occupati.

Tra i settori di primaria importanza spiccano l’agricoltura, che produce oltre il 50% del fatturato dell’intera unione territoriale, e i comparti del welfare, che, in ambito sociale e sanitario, raccolgono più del 50% di tutti gli occupati.

Mario Sacco, presidente di Confcooperative Piemonte Sud, ha dichiarato: “Ci sembra doveroso incontrare tutti i nostri soci in un’occasione di confronto su tematiche di grande attualità. Ci confronteremo con le istituzioni sulle necessità delle nostre imprese: tra queste, l’adeguamento dei contratti delle cooperative sociali al valore del lavoro, la presa in carico delle istanze dei giovani, che interverranno durante l’Assemblea, e la regolarizzazione dei lavoratori stagionali in agricoltura. Sono tutti temi urgenti, su cui l’imprenditorialità cooperativa è chiamata a esprimersi e a lavorare, in sinergia con il territorio e con le comunità”.

Il vicepresidente Alessandro Durando ha affermato: “questa prima Assemblea vuole valorizzare il lavoro svolto fin qui in seguito alla fusione avvenuta alla fine del 2023. Unire le visioni e le competenze ha significato rafforzare il nostro cooperare e la cooperazione, potenziando la rappresentanza della nostra organizzazione e migliorando la capacità di offrire servizi di qualità sul territorio. Un lavoro solido e prezioso, che continueremo a portare avanti affrontando insieme le prossime sfide”.

Temi trasversali, dunque, che dimostreranno l’impegno di Confcooperative Piemonte Sud per garantire alle comunità di riferimento un lavoro e un futuro che rispondano pienamente ai valori della cooperazione: equità, sostenibilità, responsabilità imprenditoriale e valorizzazione del territorio.