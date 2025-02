A Dronero in scena POMODORO, la storia di un lavoratore stagionale vista dalla prospettiva di un pomodoro che deve essere raccolto

Prima nazionale per POMODORO, spettacolo di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci; prodotto da Tzim Tzum Teatro di Torino in collaborazione con Fondazione Trg. La prima sarà venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 21 presso il Cine-Teatro Iris di Dronero (CN). Uno spettacolo che fa parte di TRASMUTAZIONI, la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Come è la vita di un lavoratore stagionale sfruttato vista dalla prospettiva di un pomodoro? È quanto vuole mettere in scena questo spettacolo, ovvero la storia di un lavoratore stagionale nella sua quotidianità. Fatta di drammi, di scandali ineluttabili e di contraddizioni insanabili. Tutto questo in un contesto di civiltà dei diritti e dignità delle persone. A raccontare la vicenda sarà un pomodoro che attende di essere raccolto e ne osserva le dinamiche di sfruttamento.

"Il nostro racconto è nato come un sogno da cui non è possibile svegliarsi senza riconoscersi in contraddizione con i nostri valori di civiltà”, spiegano Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, “È la storia di un lavoratore stagionale, un giovane Sikh visto dalla prospettiva di un pomodoro. È surreale quanto la cronaca quotidiana di drammi o scandali ineluttabili, contraddizioni insanabili in un contesto di civiltà dei diritti e dignità delle persone: corruzione, sfruttamento, mafia, caporalato sono informazioni che nel tempo si depositano come fondo di bottiglia dei nostri sogni di progresso economico e sociale. In questo fondo di bottiglia si depositano dibattiti civili di cronache incivili, storie surreali di sfruttamento della terra e di sfruttamento delle persone. Un progetto artistico espressione di questo disagio della coscienza, l’incubo di una complicità del piccolo consumatore che, facendo la spesa, si autoassolve dalle dinamiche della filiera dei consumi. Ci piace pensare, come lavoratori dello spettacolo, di poter essere corpo e voce di sogni collettivi anche quando sogni non sono, perché sono il vissuto quotidiano di migliaia di persone".

Pasquale Buonarota è un autore, regista e attore da oltre vent’anni di testi e spettacoli teatrali rivolti alle Nuove Generazioni. Si laurea con lode a Torino presso la Facoltà di Magistero-Materie Letterarie (indirizzo artistico), con una tesi in Storia del Melodramma e frequenta la Scuola di recitazione ‘Sergio Tofano’ diretta da Mario Brusa. Nella sua carriera ha firmato regie liriche e ha interpretato ruoli per il teatro ed il cinema.

Alessandro Pisci è un autore, regista e attore da oltre vent’anni di testi e spettacoli teatrali rivolti alle Nuove Generazioni. Si forma a Torino nella Scuola “A. Blandi” diretta da Massimo Scaglione e nella Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Franco Passatore e Gian Renzo Morteo.

Venerdì 21 febbraio alle ore 21

Cine Teatro Iris di Dronero (CN) – PRIMA NAZIONALE

POMODORO

Di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci

Tzim Tzum Teatro – Torino

In collaborazione con Fondazione Trg

Biglietti

Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8

Ridotto

Fino a 25 anni, oltre i 65 anni, tesserati associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana,Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circo, studenti universitari, enti convenzionati

Ridotto Extra

Ragazze/i fino a 18anni

Carnet

Cometumivuoi 10 (10 ingressi) €100

Cometumivuoi 5 (5 ingressi) €55

II carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non nominale, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spettacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie. Vendita carnet presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.