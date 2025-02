Al Palazzetto di Saluzzo il torneo 3x3 di basket degli Istituti Eula, Denina, Rivoira, Soleri e Bodoni

Mercoledì 12 febbraio si è svolto al palazzetto di Saluzzo il torneo di basket 3x3 tra le scuole della zona, coinvolgendo gli istituti Arimondi Eula, Denina, Rivoira, Soleri e Bodoni. Un’occasione perfetta per divertirsi e sfidarsi sul campo da basket.

Per i ragazzi della categoria juniores la giornata è iniziata con il derby contro la scuola di Racconigi, una partita che ha visto Savigliano vincere. In seguito, c’è stata la sfida con il Denina di Saluzzo, una gara combattuta fino alla fine. Nonostante l’impegno, la partita si è conclusa con una sconfitta per un solo punto negli ultimi secondi.

Grazie al secondo posto nel girone, l’Arimondi si è qualificata per la finale per il terzo posto contro il Cravetta. La squadra ha giocato bene e ha portato a casa la vittoria, arrivando così al terzo posto.

“È stato bello confrontarsi con altre scuole e giocare partite così avvincenti, per noi era la prima volta in questo torneo, visto che negli anni scorsi non si era potuto fare a causa del Covid. Speriamo di ripetere l’esperienza l’anno prossimo e magari puntare al primo posto!”.

Per i ragazzi della categoria Allievi dell'Arimondi, invece, la giornata è iniziata con un importante match contro i padroni di casa dell'istituto Bodoni, squadra che si è aggiudicata meritatamente il primo posto vista la qualità sopraffina di alcuni giocatori.

Senza troppi grattacapi, la squadra Arimondi ha vinto su quelle dell'istituto Rivoira e Soleri, ma ha perso contro i ragazzi dell'istituto Denina nonostante un Abello in grande spolvero con 4 triple messe a referto.

Lo scontro finale è stato un derby contro la squadra della vicina Cravetta-Marconi, partita combattuta fino alla fine che ha visto vincere la squadra arimondina all'over-time, aggiudicandosi così il terzo posto nella graduatoria finale.