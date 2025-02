Decima edizione della "Mezza del Marchesato" di Saluzzo: i vincitori

Domenica 16 febbraio marzo si è svolta la decima edizione della “Mezza del Marchesato”: partenza e arrivo dal centralissimo Corso Italia di Saluzzo dopo 21 chilometri di tracciato nella campagna del Marchesato toccando nell’ordine i Comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco. Organizzazione congiunta dell’Atletica Saluzzo e della Podistica Valle Varaita con al via oltre 900 partenti.

La vittoria maschile è andata all’atleta di casa Marco Moletto (1h06’23”), mentre l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba in 1h16’05” ha preceduto Noemi Bogliatto dell’Atletica Saluzzo. L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha preso parte a questa manifestazione con una numerosa pattuglia di atleti.

Il più veloce delle canotte rosse è stata Francesco Peyrone che con 1h25’44” si è piazzato al 20° posto SM35 (106° assoluto), seguito da Alex Bottero che si migliora a 1h26'28" e Luca Cardone 1h27’59”. Le due vittorie sono state conquistate dall’inossidabile Graziella Venezia tra le SF60 (1h46’47”) e da Shara Giuliano nella categoria SF50 con il tempo di 1h30’43”.

In gara anche Paolo Carlevaris 1h33’33”, Simone Fulcheri, Paolo Pettiti e Enrico Manera all'esordio con i colori monregalesi rispettivamente 1h37’53”, 1h39’24” e 1h51’34”, Agnese Pizzorno 1h55’01”, Stefano Forzano 1h55’48” e Gianluca Guffanti 1h56’36”.