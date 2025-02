Lorenzo Marino Campione Regionale Cadetti salto Triplo

Sabato 15 e domenica 16 febbraio a Fossano si sono assegnati i titoli regionali cadetti e cadetti dei salti in estensione.

Lorenzo Marino è salito sul gradino più alto del podio nel salto triplo, al termine di una gara davvero emozionante che lo ha visto, all’ultimo tentativo misurato a 12,31 mt (nuovo personale), passare dal quarto posto alla vittoria. Terzo piazza per Francesco Simbula, in ripresa dopo alcune settimane di stop per infortunio, che si è accontentato di 12,18 mt. In gara anche Andrea Sacco 10,74 mt e Tommaso Trosso 10,66 mt. Soddisfazione per il tecnico Andrea Oderda, referente del settore salti monregalese. Tra le cadette tutte appaiate in 4 centimetri Sole Sigaudo 8,66 mt, Sofia Musso 8,65 mt e Beatrice Borra 8,61 mt.

Nel lungo bella prova di Sofia Musso a tre centimetri dal podio e cinque dall’argento, nonostante il nuovo personale fatto segnare all’ultimo salto: 4,95 mt. La vittoria è andata all’eporediese Alessio Dova con 5,38 mt.

Purtroppo, nel lungo maschile, gli atleti sono stati tutti lontani dai loro standard: Francesco Simbula, 5°, non è andato oltre a 5,67 mt, Lorenzo Marino 5,34 mt, Andrea Sacco 4,89 mt, Manuel Surriano 4,62 mt, Tommaso Trosso 4,53 mt, Momo Ndaye 4,29 mt, Diego Campobasso 3,61 mt.