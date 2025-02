Mondiali Youth e Junior di biathlon: quattro cuneesi nella spedizione azzurra

L’Italia annuncia i convocati per i Mondiali Youth e Junior di biathlon, che a partire tra i prossimi 26 febbraio e 5 marzo si terranno sulle nevi svedesi di Östersund.

Per l’importante rassegna iridata giovanile dedicata alle due categorie, lo staff tecnico azzurro ha selezionato in tutto 16 atleti, divisi equamente in 8 donne (4 Youth e 4 Junior) e 8 uomini (4 Youth e 4 Junior).

Partendo dagli Youth, o Giovani, si riscontra la presenza di diversi atleti presenti nei giorni scorsi agli EYOF di Bakuriani, tra cui Gaia Gondolo (Entracque Alpi Marittime), che ben si è comportata durante la rassegna in Georgia. A lei si aggiunge l’altra piemontese Carlotta Gautero (Fiamme Oro).

Guardando invece al gruppo Junior, si evidenzia la presenza di Francesca Brocchiero, in evidenza nei circuiti giovanili IBU in questa stagione, e Marco Barale, reduce dal debutto in Coppa del Mondo.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per i Mondiali Giovanili di Östersund

YOUTH (O GIOVANI)

DONNE

Carlotta Gautero (2006 – Fiamme Oro)

Gaia Gondolo (2007 – Entracque Alpi Marittime)

Nayeli Mariotti Cavagnet (2006 – Fiamme Gialle)

Denise Maestri (2006 – Fiamme Oro)

UOMINI

Manuel Contoz (2006 – Fiamme Oro)

Simone Motta (2006 – ASV Martell)

Julian Huber (2008 – Carabinieri)

Rafael Santer (2008 – SC Ultimo-Ulten)

JUNIOR

DONNE

Ilaria Scattolo (2004 – Esercito)

Birgit Schölzhorn (2003 – Carabinieri)

Francesca Brocchiero (2004 – Esercito)

Fabiana Carpella (2004 – Fiamme Oro)

UOMINI

Christoph Pircher (2003 – Fiamme Oro)

Davide Compagnoni (2004 – Carabinieri)

Marco Barale (2003 – Fiamme Oro)

Nicolò Betemps (2003 – Fiamme Oro)