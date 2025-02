Quarta edizione del Cross di Valdengo “Winter Brich”, ottima prestazione di Repetto e Porro

Successo per la 4ª edizione del Cross di Valdengo “Winter Brich” disputato domenica 16 febbraio e valida come Campionato Regionale di Società e come terza prova del “Trofeo Piemonte”.

La lunga trasferta e alcune defezioni hanno condizionato la prestazione di squadra, ma l’Atletica Mondovi Acqua S. Bernardo si è difesa egregiamente. In particolare, vanno menzionati gli atleti della categoria ragazzi seguiti dai tecnici Edoardo Giani e Pietro Migliore, che sono risultati la 2ª squadra più forte del Piemonte grazie alle ottime prestazioni individuali di Giacomo Renesto (12° 4’02”), Carlo Porro (13° 4’05”), Leone Noah (15° 4’11”), Mattia Rossi (21° 4’16”), Bruno Ryan (22° 4’16”), Nicolò Marenco (4’22”) e Aurelio Forni (4’32”). Altrettando brave le ragazze con Gloria Occelli (16ª 4’33”), Lovely Ferretti (20ª 4’38”), Soraya Musso (25ª 4’40”) e Beatrice Bressano (26ª 4’40”) quarte.

Gli altri monregalesi in gara:

Cadetti: Simone Bongiovanni (25°) 11’19”, Matteo Provera (35°) 11’35”, Marco Restagno (55°) 12’24”, Mario Franco (62°) 12’50”, Tommaso Garelli (65°) 13’07”

Cadette: Noemi Bertone (37ª) 8’29”, Veronica Gallo (45ª) 8’42”, Caterina Bonino (46ª) 8’44”

In gara anche per la categoria Esordienti: Giacomo Renesto (3° negli EM10), Musa e Armela Vuthay.