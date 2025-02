A Moratta torna il Granda Games: una due giorni dedicata al gioco, da tavolo e di ruolo

L’8 e il 9 marzo in via San Giovanni, 7 a Moretta dalle 10 del sabato alle ore 6 della domenica e dalle ore 10 alle ore 18 della domenica svolgerà l’annuale appuntamento del si Granda Games. Per chi non lo sapesse è un evento completamente gratuito dove, sia gli appassionati di giochi da tavolo che le persone che non conoscono ancora questo mondo, possono avvicinarsi al gioco da tavolo moderno.

Da soli, con il proprio gruppo oppure aggregandosi ad altri. In pratica ti basta venire e penseranno a tutto i volontari, sia nel guidarti nella scelta delle varie attività, sia nello spiegarti i giochi e se servirà ti troveremo addirittura dei compagni di gioco, in modo che tu debba solo pensare a divertirti e stare bene. Ma dove lo trovi un altro evento del genere? Insieme ai circa 100 volontari delle 9 associazioni organizzatrici, potrai noleggiare più di 300 giochi di tutti i tipi, dalla durata di 3 minuti a 5 ore, senza dover leggere le istruzioni: ci pensiamo noi.

Durante tutto l’evento ci saranno ospiti, laboratori, partite organizzate, conferenze a cui puoi iscriverti già adesso dal sito www.grandagames.it.

Per esempio escape room, sessioni di giochi di ruolo, una sessione di LARP (gioco di ruolo dal vivo) e una partita introduttiva di Warhammer 40000 e molto altro. Tra i vari ospiti e autori ci saranno Teo di Recensioni Minute, i GiocaGiullari, Emanuele Galletto autore di Fabula Ultima, Cristian Giove autore di vari giochi da tavolo ed escape room, il Dadocritico, i Sayonara Buttercat con Luca e Priscilla e tanti altri. A condire il tutto ci sarà un area food dove potrai rifocillarti e diversi negozi che venderanno giochi da tavolo, oggettistica, videogame e oggetti stampati in 3D.

Quindi ti abbiamo convinto? Se così non fosse sappi che questo evento e tutti i volontari lo fanno con l’obiettivo di far conoscere questo splendido mondo ricco di divertimento e possibilità, magari troverai addirittura l’organizzativo Granda Games. Un nuovo hobby e nuovi amici con cui condividerlo. Quindi segnatevi la data e venite a trovarci l’8 e il 9 Marzo a Moretta (non avete scuse perché saremo aperti anche tutta la notte!).