A Cherasco "Contaminazioni" con la flautista Mariacarla Cantamessa

Il primo appuntamento di Contaminazioni legato alla musica, nell’ambito della rassegna “D’accordi musicali”, è domenica 2 marzo con Mariacarla Cantamessa che terrà una lezione d’ascolto intitolata “Il viaggio”.

Mariacarla Cantamessa è flautista e musicista; ha dedicato molti anni alla ricerca educativa e vive con molta passione la musica che da sempre è la sua ‘Via Maestra’, come ama dire.

Nell’incontro cheraschese condividerà un po’ del suo mondo con i partecipanti: c'è sicuramente qualcosa di speciale nel viaggio, che sia fisico, emotivo o intellettuale. Ascoltando insieme ai presenti Chopin, Schubert, Berlioz, la musicista accompagnerà il pubblico in un viaggio divulgativo e coinvolgente, trasportandolo lontano nello spazio e nel tempo.

"Perchè viaggiare, in un senso profondo, è un'esperienza che cambia qualcosa dentro di noi, anche quando non ce ne rendiamo conto – dice Mariacarla Cantamessa - e la bellezza non riguarda solo la destinazione, ma tutto ciò che succede lungo il cammino: le emozioni che viviamo, le scoperte che facciamo, e il modo in cui vediamo noi stessi e il mondo intorno a noi".

Appuntamento nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, domenica 2 marzo alle ore 17; ingresso libero. È gradita la prenotazione presso l’ufficio turistico tel. 0172427050.