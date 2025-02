Ad Alba successo per la due giorni teatrale dedicata a inclusione e disabilità

Grande successo della “due giorni” di teatro e musica al teatro Sociale “G. Busca” di Alba, chiusa ieri sera, lunedì 17 febbraio, con lo spettacolo di cabaret comico del duo napoletano Lello Marangio&Lino Barbieri.

L’iniziativa, coordinata e organizzata dall’associazione Lampada Magica Ets, con la Compagnia del Menestrello, ha visto la regia dietro le quinte di Orsola Bonino, Garante dei diritti delle persone con disabilità del comune di Alba, che è riuscita nell’intento di portare nella capitale delle Langhe due spettacoli significativi e intensi.

Domenica pomeriggio la Compagnia del Menestrello ha emozionato il pubblico con l’opera “La tana del grande coniglio”, vicenda che racconta la salvezza di una bimba ebrea grazie ad un ragazzino di Langa, negli anni della guerra. Il cast di attori con disabilità e non, diretti da Paolo Camera, ha mostrato sul palco professionalità e disinvoltura, un esempio di inclusione nell’eccellenza artistica e nella recitazione.

Nella mattinata di lunedì alcune classi dell’Istituto “Piera Cillario Ferrero”, del liceo Artistico “Pinot Gallizio” e della scuola secondaria di primo grado “Sandro Pertini”, hanno assistito all’anteprima del “Marangio Comics”, uno spettacolo teatrale in cui al centro c’è la disabilità, vista con ironia, ma non senza profondità.

Il duo Lello Marangio/ Lino Barbieri ha poi replicato la performance in serata, davanti ad una folta platea: irriverenti, dissacranti, autoironici i due artisti hanno divertito e portato all’attenzione le tante contraddizioni che contraddistinguono il mondo della disabilità, soprattutto quando ad occuparsene sono i cosiddetti “normali”.

Una sanità zoppicante, diritti solo apparenti, modelli di integrazione che fanno acqua da tutte le parti, e un mondo non alla portata dei disabili, fanno da sfondo a battute esilaranti, che Marangio scrive con autoironia e umorismo. I suoi libri “Al mio segnale scatenate l’infermo” (letto anche da Papa Francesco), “Il mercatino di Roccagioiosa” (Premio Troisi 2022), “Per favore non toccatemi i disabili”, “Pagine Gialle” e altri, sono letti e apprezzati proprio per l’intelligente leggerezza con cui affronta un tema delicato come la disabilità.

Lo spettacolo assemblato insieme all’attore Lino Barbieri è un mix di battute e canzoni che hanno coinvolto e divertito il pubblico albese e sta girando i teatri d’Italia.

Gli incassi dei due eventi sono stati devoluti all’associazione Ludica, che fin dal 2016 si occupa di attività in favore di minori con gravi disabilità.

Hanno collaborato alle serate il teatro Sociale “G. Busca”, il Comune di Alba e la libreria La Torre.