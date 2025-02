Bernini “Per la riforma dell’accesso a Medicina manca solo ok dell’Aula”

ROMA (ITALPRESS) - "Un passo avanti verso la riforma di Medicina. La VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega che rivoluziona l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. Ora manca solo il via libera dell'Aula". Lo scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, aggiungendo che "stiamo lavorando affinchè le nuove regole entrino in vigore già dal prossimo anno accademico, mettendo al centro trasparenza, equità e merito. Superiamo un sistema di selezione ingiusto e iniquo e costruiamo un percorso che valorizzi davvero le competenze, puntando all'eccellenza formativa"."Governare significa scegliere, con responsabilità e concretezza. Il nostro obiettivo? Dare a studentesse e studenti tutti gli strumenti per coltivare il loro talento, senza dover andare all'estero per realizzare il proprio sogno - sottolinea Bernini -. Nei prossimi anni potremo formare almeno 30.000 nuovi medici in più, garantendo una preparazione di qualità e rispondendo al bisogno di professionisti nel nostro sistema sanitario". "Abbiamo una grande responsabilità: non deludere le aspettative, i sogni e le ambizioni di migliaia di giovani. E noi siamo pronti a mantenere l'impegno", conclude.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).