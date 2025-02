Grande Fratello, puntata 17 febbraio: l'eliminato, le nomination e le sorprese

(Adnkronos) -

Alfonso D'Apice è l'eliminato della 32esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 17 febbraio. Lorenzo Spolverato resta ancora l'unico concorrente che ha ottenuto l'accesso diretto per la finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Vediamo tutto quello che è successo durante la diretta.

Due momenti toccanti durante la puntata. Iago Garcia ha ricevuto una grande sorpresa: insieme ad Alfonso Signorini, il concorrente ha raccontato la storia della sua famiglia e il dolore per la perdita del papà, scomparso nel 2022. La mamma di Iago, Carlota ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa al figlio: "Tuo padre sa perfettamente qual è il rapporto con tuo fratello e anch'io sono molto felice. Tu sai che tuo papà è qui con noi, nonostante tutto. Credo che stia facendo tutto nel migliore dei modi", ha detto la donna in lacrime.

A ricevere una sorpresa anche Stefania Orlando, che ha ricevuto la visita della grande amica Anna Pettinelli: "Mi manchi, mi fai fare le due di notte per vedere te. Vedo i tuoi momenti di tristezza. Non voglio vedere malinconia nei tuoi occhi", ha detto Pettinelli.

Dopo l'eliminazione di Alfonso D'Apice, la puntata si è conclusa con le nomination. Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà e Giglio, sono tutti i concorrenti a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare la Casa?