Il Comune di Alba accoglie e premia le campionesse di badminton Ilaria Fornaciari e Sofia Protto

Sabato 15 febbraio il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno incontrato e consegnato un riconoscimento alle due campionesse di badminton Ilaria Fornaciari e Sofia Protto dell’associazione sportiva dilettantistica Alba Shuttle Badminton, accompagnate dagli allenatori Antonio De Pasquale e Faizan Aslam.

Ilaria Fornaciari ha ricevuto una targa per le 7 presenze in nazionale e la carica di vice campionessa di doppio nella stagione 2024. Sofia Protto ha ritirato il riconoscimento grazie alle 10 presenze in nazionale e per essere stata vice campionessa di singolo nella stagione 2024.

Le due campionesse hanno iniziato bene anche il 2025 conquistando medaglie al torneo di Chiari nella categoria under 19, dove hanno ottenuto una bella vittoria nel doppio. Inoltre, Sofia Protto ha bissato il successo nel singolo, con Ilaria Fornaciari al secondo posto. Oltre a ciò, Sofia Protto ha vinto il bronzo nel misto senior con Faizan Aslam, mentre Ilaria Fornaciari ha raggiunto il terzo posto nel doppio misto under 19 con Federico Cagnasso.