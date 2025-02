Le Iene, stasera 18 febbraio: il percorso di Achille Lauro a Sanremo 2025

(Adnkronos) -

Achille Lauro durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 è stato affiancato da Nicolò De Devitiis, l'inviato de Le Iene che ha seguito il Big in gara alla kermesse 24h su 24. Il servizio andrà in onda questa sera, martedì 18 febbraio, su Italia 1.

In occasione de la prima puntata de 'Le Iene Show' andrà in onda il backstage esclusivo della settimana sanremese di Achille Lauro, seguito costantemente dall’inviato Nicolò De Devitiis, che ha registrato ogni momento: dall'arrivo nella città dei fiori alla classifica finale, dove il cantante si è posizionato settimo.

Un racconto inedito della settimana dell’artista, uno dei favoriti del Festival, vissuto da vicino: dalle prove ai momenti di relax, dagli incontri con i fan ai pronostici sulla vittoria. Nel servizio, anche l'incontro inedito con la mamma di Lauro e uno scherzo che vedrà protagonista il cantante, realizzato dall’inviato.

Non mancheranno i momenti con gli altri concorrenti come Elodie e Noemi, ma anche i messaggi ricevuti da Mara Venier, Jovanotti e Antonello Venditti, mentre Tony Effe parlerà della polemica sulla collana e racconterà come è nato il suo rapporto con Lauro.