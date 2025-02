Roma, 47enne trovato morto in auto a Tor Bella Monaca

(Adnkronos) - Un 47enne è stato trovato morto in auto a Tor Bella Monaca a Roma. Giorgio Di Guardo era scomparso il 30 gennaio scorso, dopo essersi allontanato su una Punto bianca. Il cadavere è stato trovato nella sua vettura in via Amico Aspertini. Dagli accertamenti svolti non ci sono segni di violenza sul corpo.