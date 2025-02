Trasporto pubblico, Gibelli (Asstra): "Rendicontazione ESG strumento strategico per il settore"

(Adnkronos) - "La rendicontazione ESG rappresenta uno strumento strategico per le aziende di trasporto pubblico, consentendo loro di comunicare efficacemente la propria identità e il loro ruolo di servizio per il territorio. Gli indicatori ESG permettono di misurare gli impatti positivi delle aziende del settore sull’ambiente, sulla società e sul territorio di riferimento". Lo ha dichiarato il presidente di Asstra, Andrea Gibelli, a margine del Seminario Asstra– SASA “Gli ESG nel trasporto pubblico locale”, sottolineando come il reporting ESG non solo offra l’opportunità di rivedere e ottimizzare i processi produttivi, ma anche di allinearli alle tendenze finanziarie contemporanee, aprendo nuove opportunità di crescita.

"Con il vademecum presentato oggi – ha aggiunto Gibelli – intendiamo supportare le aziende del sistema associativo Asstra nell'intraprendere il loro percorso verso la rendicontazione ESG".