Trump: "Ottimi colloqui con Russia, Ucraina ha avuto 3 anni per accordo"

(Adnkronos) -

"I colloqui sono andati benissimo, sono molto più fiducioso". Donald Trump promuove il vertice tra Stati Uniti e Russia che a Riad, in Arabia Saudita, hanno avviato il dialogo per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti non risparmia critiche severe a Kiev e al presidente Volodymyr Zelensky, che non viene nominato esplicitamente. Il leader ucraino ha criticato i colloqui nei quali non è stato coinvolto.

"L'Ucraina è arrabbiata perché non era al tavolo? Hanno avuto un posto per 3 anni e per tanto tempo prima. Avrebbero potuto sistemare tutto facilmente anni fa, senza perdere tanti territori e senza perdere nessuna vita. Chi si lamenta perché non era al tavolo avrebbe dovuto concludere un accordo tanto tempo fa", dice Trump rispondendo alle domande dei cronisti a Mar-a-Lago.

La Russia, non è un segreto, non vorrebbe Zelensky come interlocutore. E Trump non nasconde la propria freddezza verso il presidente ucraino: "In Ucraina non ci sono state elezioni e c'è la legge marziale. Il leader, mi dispiace dirlo, ha indici di gradimento bassissimi, al 4%. Le città del paese sono state distrutte, non è capitato a Kiev perché" i russi "non vogliono lanciare troppi missili lì. Il popolo dell'Ucraina non tiene elezioni da molto tempo. Non è una questione della Russia, lo dico io e lo dicono tanti altri paesi", prosegue.

Zelensky "mi piace come persona ma a me interessa che il lavoro venga fatto e portato a termine. Io voglio salvare milione di vite, questa situazione potrebbe sfociare nella Terza Guerra Mondiale. E poteva essere evitata del tutto".

"La Russia vuole fermare la guerra, migliaia di soldati vengono uccisi ogni settimana. Sono soldati russi e ucraini, non americani. E' una guerra senza senso, non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente. Ho visto immagini orribili, i campi di battaglia sembrano Gettysburg: cadaveri ovunque, parti di corpi sparse sul terreno. Penso che la gente rimarrà scioccata dal numero di morti in Ucraina, non solo soldati", dice.

"Nessuno mi ha chiesto di rimuovere tutte le truppe dall'Europa, non credo che lo faremo, non vorrei farlo", dice Trump prima di rispondere alla domanda sull'ipotesi di schierare peacekeeper europei in Ucraina. "Se" i paesi europei "vogliono farlo, splendido. So che la Francia e il Regno Unito ne hanno parlato. Se c'è un accordo di pace, non avrei nulla da obiettare davanti alla presenza di soldati europei. Noi non li manderemo. Ora stiamo parlando di cessate e il fuoco e di pace, vogliamo arrivare ad entrambi", dice.