BhaktiBhakti Yoga a Cuneo: da marzo un corso gratuito sul 'Sentiero della Devozione' 

A partire da marzo, tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19, presso il circolo La Novella a Cuneo, si terrà un corso gratuito per approfondire la conoscenza dello Yoga camminando sul 'Sentiero della devozione'.

Guidato da Marina Chiaramello (Maestra di Yoga dello Shiva Garden di Peveragno) e Tiziana Lucchino (Maestra di Yoga formatasi con Thonlam Sonam nello studio delle campane tibetane) il corso si propone di elevare la coscienza dei partecipanti, concentrandosi sul significato profondo di parole, gesti, movimenti. Mantra, Mudra, Asana: siamo fatti di energia e grazie al movimento di questa energia possiamo evolverci, purificarci, guarire, orientare in modo più chiaro la nostra vita.

La grande saggezza che ci tramandano gli antichi è una nobile Via da percorrere nella consapevolezza di ogni passo, per condividere un percorso di crescita finalizzato alla pace e alla gioia universali. C'è molto da imparare: la vera sfida è mettersi in gioco per aprire la mente a nuove prospettive.

Iniziativa promossa da Il Grifo e la Fenice Arte e Antiquariato.