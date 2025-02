Il sindaco di Verzuolo Giampiero Pettiti nominato presidente del Distretto Nord Ovest dell’Asl CN1

Ieri pomeriggio, durante l’assemblea dei sindaci del Saluzzese svoltasi nell’Antico Palazzo comunale di Saluzzo, è stato approvato il regolamento del Comitato dei sindaci del Distretto Nord Ovest dell’Asl CN1 che ricomprende i Comuni di Saluzzo, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Venasca e Verzuolo.

Al secondo punto all’ordine del giorno vi era la nomina di presidente e vicepresidente del suddetto Distretto.

All’incarico di presidente è stato designato Giampiero Pettiti, sindaco di Verzuolo, uno dei primi centri a ospitare sul territorio saluzzese una Casa di Comunità (o della Salute).

Vicepresidente è stato nominato il sindaco di Revello, Paolo Motta.

Pettiti esprime soddisfazione e gratitudine per la fiducia mostrata dai suoi colleghi sindaci nei suoi confronti.

“I sindaci del Saluzzese hanno scelto il sottoscritto come loro rappresentante nel Distretto Nord Ovest dell’Asl CN1. Come sindaco della futura Casa della Comunità – commenta Pettiti - sono onorato di questo incarico. Il mio obiettivo è quello di perseguire e perfezionare un’unita di azione territoriale su importanti decisioni che dovranno essere sviluppate per la tutela della salute e il bene dei cittadini. La nostra Asl – osserva - ha la fortuna di avere un manager di assoluto livello, qual è il dr. Giuseppe Guerra, che, non da oggi,sta lavorando instancabilmente per il raggiungimento di risultati di cui avremmo benefici anche nel medio lungo termine. Il mio motto – aggiunge - sarà sempre: prima il territorio che il campanile”.

La funzione del Comitato dei sindaci del Distretto è di raccordarsi tra loro in stretto rapporto con la direzione generale dell’Asl per le scelte di indirizzo delle politiche sanitarie che riguardano l’area territoriale un tempo geograficamente ricompresa nell’Usl 63.