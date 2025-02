Mondovì, vinto 1 milione di euro al Gratta e vinci presso il Corner Shop dell'Altipiano

Ha vinto 1 milione di euro con un “Gratta e vinci - 100 x” del valore di 20.

È successo ieri, lunedì 12 febbraio, al tabacchino “Corner Shop” di Mondovì Altipiano di Alessandro Ferrari, in piazza Monteregale.

"Una vincita davvero sorprendente" - commentano i titolari dell'esercizio.

La probabilità di vincita media al Gratta e Vinci è di 1 su 3,60. Così come previsto dal Decreto Legge, 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito con la Legge, 08 novembre 2012, n. 189) si riporta la probabilità di vincita assegnata ai giocatori per ciascuna tipologia di gioco. Probabilità di vincita dei Gratta e Vinci da 20€ - Nuovo 100X da 20 euro: 1 ogni 10,080,000,00 biglietti.