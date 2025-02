Nessuna offerta per il "Michelotti" dell'ex ospedale di Mondovì, Robaldo scrive alla Regione

Non è stata presentata alcuna richiesta d'acquisto all'AslCn1 per la trattativa privata indetta per la vendita del padiglione "Michelotti Bertone" dell'ex ospedale di Mondovì. L'immobile, che in passato ha ospitato magazzini, ambulatori, camere di degenza, laboratori e uffici è stato messo in vendita per 1 milione di euro.

L'unico ente ad aver mostrato interesse - mai formalizzato- per l'acquisto del complesso è la Provincia di Cuneo, che ha previsto un piano per la riorganizzazione delle scuole superiori: acquisto del "Michelotti-Bertone", abbattimento e ricostruzione per ospitare i licei e lasciare l'attuale sede di piazza IV Novembre all'Alberghiero , ma l'ente non ha mai preso ufficialmente parte alle trattative, ritenendo la richiesta troppo elevata. Infatti la Provincia stessa ha stimato il valore dell'immobile attorno ai 400mila euro, cifra che risulta essere ben lontana dal milione di euro.

Dopo le aste pubbliche e i tentativi di trattativa privata andati deserti, si è giunti a una fase di stallo, così il presidente della Provincia, Luca Robaldo ha scritto alla Regione.

"La Provincia per la realizzazione di un nuovo Istituto Scolastico Superiore che ospiti il Liceo Statale "Vasco - Beccaria - Govone", ha avviato su istanza di un privato un percorso finalizzato ad un partenariato Pubblico Privato - spiega Robaldo -. L'intervento proposto consisterebbe nella riqualificazione funzionale del corpo di fabbrica già adibito a casa circondariale, sito in Piazza IV Novembre nel rione Piazza di Mondovì, e nella demolizione con ricostruzione del padiglione "Michelotti" dell'ex ospedale "Gallo", sito in Via Ospedale a Mondovì. Il padiglione "Michelotti" è attualmente di proprietà dell'AslCN1, mentre il fabbricato dell'ex casa circondariale è di proprietà del soggetto proponente il partenariato con la Provincia di Cuneo, la società Editel spa. Per concretizzare il progetto anzidetto, nel corso dei mesi la Provincia di Cuneo ha avviato trattative con l'Asl al fine di acquistare il padiglione "Michelotti", ma la discordanza sul prezzo non ha portato ad un accordo giacché la nostra stima è pari ad 1/3 di quanto richiesto. Questa situazione di stallo di fatto impedisce una destinazione efficace del bene pubblico che difficilmente potrà essere valorizzato alle condizioni di vendita dell'Asl".

Difficile se non impossibile che possa comparire un altro interessato all'acquisto della struttura, non solo perché lo stabile necessita di un imponente intervento di ristrutturazione, ma anche perché chiunque lo acquisterà, con i relativi terreni, dovrà fare i conti con i vincoli del nuovo piano regolatore comunale che prevede, per quella specifica zona, realizzazione di servizi di interesse locale, nello specifico servizi per l'istruzione.

Robaldo si appella quindi alla Regione non solo per competenze in materia sanitaria e di istruzione, ma anche in forza dell'accordo di programma che, nel 2008, venne siglato per il trasferimento dell'allora liceo scinetifico "G.B. Vasco", che avrebbe dovuto essere ricollocato nel padiglione Gallo, mettendo a disposizione circa 3 milioni di euro. Una strada oggi non percorribile: il padiglione settecentesco del nosocomio, vincolato alla Soprintendenza, è abbandonato da quindici anni e necessiterebbe di un oneroso intervento di riqualficiazione, ma forse qualcosa potrebbe muoversi il "Mcihelotti".