Nuova sfida per i fratelli Panzera alla volta dell'estremo nord Europa [FOTO E VIDEO]

Nuova sfida per i fratelli Panzera per l'ultimo capitolo di “Pedalando tra le aquile”. Giovanni salirà nuovamente sulla sella della sua bici totalmente rivisitata ed equipaggiata appositamente, mentre Teresio, come sempre, si occuperà di tutta la parte di documentazione del viaggio e della logistica.

Questa volta la sfida sarà doppia: l'estremo nord Europa con le sue strade innevate e ghiacciate, quando non ghiacciate, percorse in pieno inverno con temperature proibitive, che possono raggiungere persino i 40 gradi sotto lo zero.

L'iter di questa nuova avventura che avrà inizio domenica prevede un percorso di 1200 Km che attraverserà il Circolo polare Artico per giungere a capolinea a Capo Nord.

Giovanni e Teresio hanno presentato nella Sala Vercellotti dell'a Cuneo le difficoltà che dovranno affrontare e per cui si sono preparati sia fisicamente che psicologicamente. Da un punto di vista tecnico anche l'attrezzatura è stata appositamente pensata per poter convivere con il freddo e nei casi necessari.





Le condizioni questa volta non consentono il tradizionale pernottamento in tenda e il carrellino trainato dalla bici di Giovanni, a cui ci avevano abituati, ma dovranno trovare progressivamente luoghi di conforto per poter proseguire.

Il grande nord metterà a dura prova i due “ambasciatori cuneesi del cicloturismo” con imprevisti che potrebbero prolungare la conclusione dell'avventura stimata in un mese dalla partenza.

Ma questa sfida per Giovanni “unisce la mia passione per le montagne e per la bici, permettendomi di immergermi nella natura glaciale dei paesaggi artici”.