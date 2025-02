Piozzo, consegnata la nuova torre faro per la Protezione Civile

È stata consegnata lunedì 17 febbraio la nuova torre faro carrellata con generatore di corrente, acquistata dal Comune di Piozzo grazie al contributo della Regione Piemonte.

L’attrezzatura, fornita dalla Gemap 2 di Caraglio, sarà destinata al Gruppo Comunale di Protezione Civile, migliorando le capacità operative in situazioni di emergenza.

La nuova torre faro rappresenta un importante investimento per la sicurezza del territorio, garantendo un’illuminazione efficace in caso di interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità. Il supporto della Regione Piemonte ha reso possibile questa acquisizione, rafforzando le risorse a disposizione dei volontari che operano a tutela della comunità.

“Dotare la Protezione Civile di strumenti adeguati è fondamentale per garantire interventi tempestivi ed efficaci”, ha dichiarato il Sindaco Sergio Lasagna, sottolineando l’importanza di questa nuova attrezzatura.

Il Comune di Piozzo continua così a investire nella sicurezza e nella prevenzione, potenziando le dotazioni del Gruppo Comunale di Protezione Civile e rafforzando il sistema di gestione delle emergenze sul territorio.