Sono sempre più numerose le truffe a scapito di anziani e non.

Giovedì 13 marzo alle ore 17 all'auditorium Borelli se ne parlerà con il maresciallo dei Carabinieri di Boves Antonino Corso.

Un appuntamento da non perdere per capire come difendersi e come non cadere nelle trappole dei furbetti delle truffe.