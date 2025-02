MECSPE 2025: Piemonte protagonista della fiera dedicata al manifatturiero con 136 aziende espositrici

La 23ª edizione di MECSPE, la principale fiera italiana dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera organizzata da Senaf, vedrà il Piemonte tra i protagonisti. La regione, con 136 aziende espositrici, si distingue per la forte presenza di imprese provenienti in primis da Torino (94), seguite poi da Cuneo (16), Novara (10), Verbano Cusio Ossola (7), Biella (6), Asti (2) e Vercelli (1).

Dal 5 al 7 marzo, nei padiglioni di BolognaFiere si riuniranno 2073 aziende espositrici nei 92mila mq di superficie fieristica con 13 Saloni tematici, 16 iniziative speciali e un programma ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla transizione digitale ed ecologica.

In un contesto di trasformazione sempre più orientato all’efficienza energetica e all’adozione di soluzioni sostenibili, il Piemonte potrà giocare un ruolo importante nel futuro del manifatturiero italiano. La partecipazione di 136 aziende piemontesi a MECSPE 2025 sarà un’occasione unica per valorizzare il know-how del territorio e incentivare la competitività del settore a livello nazionale e internazionale.

Quest’anno, grazie all’approvazione del Piano Transizione 5.0 da parte del MIMIT dello scorso anno, che con i suoi 6,3 miliardi di euro rappresenta un'importante leva per l'innovazione e l'efficienza energetica per il biennio 2024-2025, il tema della transizione ecologica assume un ruolo chiave. In un contesto in cui l'industria italiana si confronta con le sfide legate agli obiettivi di decarbonizzazione e all'adozione delle direttive europee sulla sostenibilità, è sempre più importante comprendere come l'integrazione delle tecnologie avanzate -dall'intelligenza artificiale alla robotica collaborativa - possa supportare le imprese nel migliorare l'efficienza produttiva e ridurre l'impatto ambientale. L’innovazione, infatti, deve essere orientata anche alla sostenibilità, non solo alla crescita economica.

Le tematiche di transizione e progresso, sempre più rilevanti per le aziende italiane, saranno approfondite all’evento inaugurale della fiera durante il quale verranno presentati i dati del nuovo Osservatorio MECSPE sull’industria manifatturiera italiana, alla presenza dei rappresentanti del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy –, delle eccellenze del settore e di altri stakeholder di primario rilievo.



Parola d’ordine: sostenibilità industriale

La fiera proporrà un programma articolato per promuovere le pratiche sostenibili nel settore manifatturiero. Il Percorso Obiettivo Sostenibilità, evoluzione del precedente Percorso EcoFriendly, offrirà visibilità agli espositori che hanno adottato strategie di produzione eco-compatibili, riconoscendo le migliori pratiche implementate nei processi industriali per affrontare le molteplici sfide globali e rispondere alle richieste del mercato. Un altro appuntamento chiave sarà l'Aluminium Energy Summit. Organizzato nell’ambito di METEF 2025, l'expo internazionale di riferimento per la filiera dell'alluminio organizzato in contemporanea con MECSPE, offrirà un'importante piattaforma di confronto tra esperti e aziende sulle strategie di decarbonizzazione e sulle opportunità per migliorare l'efficienza energetica dell’industria dell’alluminio.

A conferma dell’impegno di MECSPE per un’industria più sostenibile, si inserisce la partnership con CONFIMI Industria Meccanica. L’associazione, che rappresenta principalmente PMI del settore meccanico e meccatronico, supporta le imprese nella transizione ecologica attraverso iniziative di innovazione tecnologica, formazione e sviluppo di reti collaborative. Il suo impegno nella promozione di modelli produttivi più sostenibili e competitivi si traduce in sostegno concreto alle aziende italiane nel loro percorso di crescita, con un’attenzione particolare all’internazionalizzazione e all’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale.

“L’edizione 2025 di MECSPE segna un passo fondamentale per il manifatturiero italiano. La sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità. – afferma Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE “Con questa edizione vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare la transizione ecologica e digitale, sostenendo l’adozione di soluzioni innovative e incentivando la collaborazione tra attori della filiera. MECSPE è da sempre un crocevia strategico per l’industria e quest'anno più che mai vuole essere un motore di cambiamento per un futuro più sostenibile ed efficiente.”

Il programma della fiera metterà al centro il tema della sostenibilità, non solo come obiettivo ambientale, ma come leva per la competitività e l’innovazione dell’industria manifatturiera, attraverso molteplici iniziative. Tra queste vi sarà, per esempio, Elettronica Italia, un’area dimostrativa dedicata alle innovazioni nel settore EMS e ai macchinari all’avanguardia ma con un occhio di riguardo per la sostenibilità in termini d’implementazione di pratiche eco-friendly, come l’uso di materiali riciclabili e processi a basso consumo energetico, che contribuiscono a una produzione più responsabile. Altre aree di rilievo saranno la Piazza TMP, pensata per sottolineare il ruolo chiave dell’industria delle materie plastiche nella transizione verso una produzione più sostenibile ed ecologica, e l’area Competence Center, un’occasione per le aziende manifatturiere di entrare in contatto con i poli di eccellenza nazionali, per ricevere supporto nell'attuazione di progetti innovativi, nella formazione del personale e nei processi di transizione 5.0

In questa 23° edizione verrà dato ampio spazio anche alle nuove tecnologie abilitanti, come l'Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, che saranno protagoniste della fiera, con uno spazio dedicato alle soluzioni per rendere la produzione più efficiente, flessibile e competitiva. Queste due tecnologie, complementari tra loro, stanno trasformando i processi industriali, permettendo alle aziende di ottimizzare la produzione, ridurre gli sprechi e migliorare la sostenibilità attraverso l’analisi avanzata dei dati e l’apprendimento automatico. La loro integrazione crea un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, rendendo i processi più reattivi e intelligenti.

Questo tema verrà approfondito in occasione del Forum IA con il convegno "Dall’AI alla fabbrica: semplificare i processi con esempi reali", momento di confronto tra esperti, imprese e stakeholder per approfondire le applicazioni concrete di queste tecnologie nell'industria manifatturiera.

Tra le iniziative speciali di questa edizione, MECSPE ospita la 5° edizione della Start Up Factory, area dedicata alle startup B2B ad alto contenuto tecnologico che operano in ambiti strategici come IoT, Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata/Virtuale e ESG. Infine, il Villaggio ASCOMUT sarà presente con un nuovo progetto "Campioni di Sinergie”, una raccolta di racconti di storie di imprese che collaborano in ambiti chiave come integrazione digitale, co-creazione, sperimentazione tecnologica, condivisione di conoscenze e sostenibilità. Lo spazio offre una panoramica concreta su come le aziende del settore possano sviluppare soluzioni integrate per migliorare efficienza e competitività, sempre con un occhio attento all’impatto ambientale.

In un contesto in cui l’innovazione sostenibile è un elemento chiave per il futuro del manifatturiero, MECSPE conferma il proprio ruolo di catalizzatore del cambiamento, mettendo a disposizione delle imprese un ecosistema di competenze, tecnologie e opportunità di networking per favorire la crescita e la trasformazione dell’industria in ottica ESG.

I numeri di MECSPE BOLOGNA 2024

66.906 visitatori professionali, 92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.000 aziende presenti, 2.000 mq di MECSPE LAB – Spazio Innovazione, 18 iniziative speciali, 72 convegni.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine lavorazione lamiera – Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica Digitale – Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’interpretazione e l’interconnessione dei processi; Logistica – Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica – Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Elettronica Italia – Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi,

Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing – Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing, Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe – Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica – Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità – Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive – Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria compressa.