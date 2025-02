"Cosa vuole fare il Comune di Cuneo coi 2,4 milioni di euro realizzati dalla vendita di Palazzo Chiodo?"

Con la vendita di Palazzo Chiodo, l’Amministrazione comunale, quindi la cittadinanza, ha ricevuto la somma di 2,4 milioni di euro, denaro che potrà essere utilizzato per numerose iniziative importanti per la città. “Finora – interviene Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale – non si hanno notizie da parte dell’Amministrazione comunale a trazione PD di interventi sui quali investire le risorse incassate, quali siano i progetti in cantiere, progetti dedicati alle fasce deboli, in cultura, infrastrutture o riduzione tasse comunali, il nulla sul nulla”. “Sarebbe curioso sapere se intende procedere con un concorso di idee o con un referendum popolare.

Ma, tornando indietro, ben sapendo che a suo tempo per l'acquisto di Palazzo Chiodo venne acceso un finanziamento pluriennale con rate di una certa importanza, ci si chiede a quanto ammonti il costo finale dell’operazione, ossia quanti denari sono stati versati dal Comune in adempimento contrattuale e quanti ne deve ancora versare a chi gli ha 'imprestato i soldi'”.

“Si tratta di domande – conclude Civallero – che la cittadinanza si pone, ma che non trovano risposte nell’ermetica Amministrazione Manassero”.