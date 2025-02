Free flow Asti-Cuneo, Ruffino-Prandi (Azione): " Grazie alla nostra interrogazione il Governo ammette i gravi problemi del sistema"

“Al question time in commissione Ambiente alla Camera, abbiamo evidenziato l’importanza strategica dell’autostrada Asti-Cuneo, sottolineando la necessità di sospendere il pagamento del pedaggio interessato dal Free flow fino a quando le evidenti mancanze infrastrutturali non saranno colmate. Al ministero dei Trasporti abbiamo ricordato come l’introduzione del pedaggio abbia portato ad un aumento del 40% del traffico sulla strada provinciale e sulla viabilità locale, con una riduzione dell’utilizzo dell’infrastruttura autostradale, fallendo quindi l’obiettivo di alleggerire il traffico locale. Inoltre, il sistema ‘Free flow’ che è stato adottato sulla tratta continua a generare problemi di pagamento per i cittadini meno dotati tecnologicamente e per i turisti. Su questo, il Governo ha sostenuto che sono in corso ottimizzazioni del sistema di esazione, ammettendo quindi l’esistenza di gravi problematiche. Più che non aumentare il pedaggio, riteniamo fondamentale come Azione chiederne uno pressoché nullo, altrimenti gli automobilisti non riceveranno un servizio ma un’ulteriore complessità nel transito di un tratto pericoloso a causa delle numerose code e del manto stradale. Continueremo dentro e fuori le Istituzioni a monitorare costantemente la situazione finché non verrà risolta”.

Lo dichiarano Daniela Ruffino, deputata e commissario di Azione Piemonte e Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Cuneo e membro dell’Assemblea Nazionale di Azione, a margine del question time in commissione Ambiente alla Camera con il Ministero delle infrastrutture e trasporti sull’autostrada Asti-Cuneo.