All'Arclub Fossano la Stella di Bronzo al Merito Sportivo 2024

Domenica 16 febbraio, presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, si è svolta una giornata memorabile per il mondo dell'arco, con la cerimonia di premiazione dei migliori arcieri e delle migliori società d'Italia. L'evento ha avuto luogo in concomitanza con l'Assemblea Nazionale Elettiva della Fitarco, l'organismo che governa il tiro con l'arco in Italia.

Tra i numerosi premiati, spicca l'Arclub Fossano, che ha ricevuto un'importante onorificenza: la Stella di Bronzo al Merito Sportivo 2024. Questo riconoscimento rappresenta una conferma del lavoro instancabile, del sacrificio e dell'impegno che la società ha dedicato alla crescita dei propri atleti e alla promozione dello sport dell'arco a livello nazionale.

Il successo non si è limitato solo alla cerimonia, ma si è concretizzato anche sul campo di gara. Domenica scorsa, infatti, gli atleti dell'Arclub Fossano si sono distinti in diverse competizioni. Ad Alpignano, in una gara Indoor di 18 metri, hanno primeggiato nelle rispettive classi: Giovanni Streri ha conquistato un meritato primo posto nella classe Juniores, mentre la sorella Beatrice ha ottenuto il gradino più alto del podio nella classe Allieve. Nicolò Bertero, nella classe Ragazzi, ha ottenuto il primo posto battendo, con una eccellente gara, il proprio record personale;portando a casa una vittoria significativa per la sua classe.

Anche Lorenzo Bertero, nella classe Allievi, ha disputato una buona gara, ma si è dovuto accontentare di un onorevole quarto posto.

Per quanto riguarda la divisione Arco Nudo, la performance di Rosanna Mellano nella classe Master è stata eccezionale e gli ha permesso di aggiudicandosi il primo posto sul podio.

Sempre domenica scorsa, si è svolta una gara 3D outdoor a Rocca Canavese, dove gli atleti dell'Arclub hanno continuato a mettersi in luce. Francesco Armentano, nella divisione Arco Istintivo, ha ottenuto un buon sesto posto, mentre la sua compagna di classe Tamara Firinu ha sfoderato una prestazione eccellente, conquistando il terzo posto. Nella divisione Compound, Federico Barbero ha concluso la sua gara al sesto posto.

Infine, nella divisione Long Bow, Flavio Boscarino ha dato il meglio di sé, ottenendo un meritatissimo quarto posto.

Il successo di domenica è solo l'ultimo capitolo di una lunga serie di trionfi che l'Arclub Fossano ha saputo scrivere nel corso degli anni, consolidando la sua reputazione di eccellenza nel panorama sportivo italiano. Questo weekend di competizioni e premi è la dimostrazione che il club, attraverso passione, dedizione e un continuo lavoro di squadra, continua a essere un punto di riferimento per il tiro con l'arco in Italia.